(Görüntülü Haber) Siirt'te ilginç gelenek: Kendi bağında başkasının Fıstık ağaçlarına bakıyor

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,() SİİRT'in İkizbağlar köyünde yıllardır süren gelenek nedeniyle köyde adeta "fıstık kardeşliği" yaşanıyor. İkizbağlar köyünde bulunan bağ ve bahçelerde fıstık üretimi yapan çiftçiler, kendi arsalarında bir çok fıstık ağaçlarının başka vatandaşlara ait olduğunu, yıllardır süren bu gelenek nedeniyle bakımlarını kendileri yaptığını, hasadı ise ağaç sahiplerinin topladığını söyledi. Yunus Aslan adlı fıstık üreticisi, "Bu bağ babamdan bana ve kardeşlerime kaldı. 20 dönümlük bağımın içinde yaklaşık verim veren 200 adet fıstık bulunuyor. Bunların içinde ise 20 adet gelişmiş ve büyük olan fıstık ağacı benim köylülerime aittir, bakımlyarını ben yapıyorum hasadı onlar topluyor"dedi. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve ilginç gelenek ve göreneklere sahip olan İkizbağlar köyünde geleneklerin getirdiği adeta "fıstık kardeşliği" yaşanıyor. Bu köyde fıstık üretimi yapan üreticiler, çoğu zaman kendi bağları içinde bulunan başkalarına ait fıstık ağaçlarınında bakımını yıllardır yapıyor. İkizbağlar köyünde 20 dönümlük bir bağının olduğunu ve kendi bağında yaklaşık 20'ye yakın fıstık ağacının kendi köyünde başkasına ait olduğunu belirten Yunus Aslan, "Bu bağ babamdan bana ve kardeşlerime kaldı. 20 dönümlük bağımın içinde yaklaşık verim veren 200 adet fıstık bulunuyor. Bunların içinde ise 20 adet gelişmiş ve büyük olan fıstık ağacı benim köylülerime aittir" dedi. Köyde birçok bağda bu durumun yaşandığını arsa sahiplerinin ise kendisine ait olmayan fıstık ağaçlarının verim ve hasadına dokunmadığını belirten Aslan, "Benim arsamda bulunan başkalarına ait fıstık ağaçlarının içimden gelerek bakımlarını yapıyorum ve verdikleri ürünlerine dokunmuyorum. Bağımı giriş kapısı sürekli açık kilit vurmuyorum. Bunun nedeni ise ağaç sahipleri gelip kendi ağaçlarına bakması ve hasatlarını yapması içindir. Yani ben ve çocuklarım kesinlikte kendi bağımda bulunan ve başkasına ait olan fıstık ağacının verimine dokunmuyoruz ve almıyoruz"diye konuştu. "ARSA YUNUS'UN, FISTIKLAR BENİM" Siirt'in İkizbağlar köyünde bulunan bir çok bağda kendisine dedesi ve babasından kaldığını belirten fıstık ağacı sahibi İlhami Nergiz ise, Yunus Aslan'ın bağında kendisine ve ailesi ait 10 adet fıstık ağacının bulunduğu açıkladı. Yunus Aslan'ın bağında bulunan ağaçlarını araştırma yapılması durumda 200-300 yıllık olduğunu iddia eden İlhami Nergiz, "Bu arsa Yunus Aslan'a ait ancak içinde bulunan 10 adet fıstık ağacı benim, kendisi sağ olsun bakımlarını yapıyorum tabi ben de geliyorum ve gerekli bakımlarını yapıyorum. Hasat zamanı geldiği zaman ise bağa gelip hasadımı topluyorum. Bağda bulunan sadece birden fazla ağaçtan geçen sene 850 kilo fıstık aldım buda benim için ayrı bir geçim kapısı oluyor. Bu adet bir tek köyümüzde var yani anlayacağız arsa Yunus'un, fıstıklar benim"dedi. "BU GELENEĞİ DEDELERİMİZ YAPTI BİZDE SÜRÜYORUZ" İkizbağlar köyündeki bu geleninin daha önce dedeleri tarafından başlatıldığını ve kendileri tarafından sürdürüldüğünü belirten bağ sahibi Yunus Aslan, "Bu gelenek köyde bulunan bağ ve bahçelerde var. Birçok bağda benim dahi olmak üzerine herkesin kendisine ait fıstık ağacı bulunuyor. Bende gidip başkalarının bağında fıstık ağacımın hasadını topluyorum ve satıyorum. Yani ben istesem kendi tapulu bağımda başkasına ait fıstık ağacını kabul etmem ancak bana bunu babam öğretti bende bunu çocuklarıma öğreteceğim ve bu böyle gidecektir. Şuan Siirt fıstığının kilosu Siirt'te 45, İstanbul gibi büyük şehirlerde ise 50-55 TL'ye saylıyor"diye konuştu.