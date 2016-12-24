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(Görüntülü Haber) Siirt'te eski terminal binasının tavanı çöktü: 1 işçi mahsur kaldı (2)

ÇÖKEN TAVAN ALTINDA KALAN İŞÇİ KURTARILDI Yıkım çalışması yapılırken bugün saat 10.15 sırlarında çöken eski terminal binası tavanının altında kalan işçilerden Mehmet Şirin Altay, iş makinelerinin yardımıyla yaklaşık 2 saat...

ÇÖKEN TAVAN ALTINDA KALAN İŞÇİ KURTARILDI Yıkım çalışması yapılırken bugün saat 10.15 sırlarında çöken eski terminal binası tavanının altında kalan işçilerden Mehmet Şirin Altay, iş makinelerinin yardımıyla yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Mehmet Şirin Altay, sedye ile olay yerinde bekletilen ambulansa taşındı. İlk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tavanın çökmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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