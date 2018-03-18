(Görüntülü Haber) 'Şiiri olan toplumlara millet denir'

Mesut MADAN BURDUR, ()BURDUR Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin düzenlediği Bestami Yazgan'la Gönül Burcunda Şiir Sohbeti isimli etkinliğe katılan şair- yazar Bestami Yazgan, Şiiri olan toplumlara millet denir dedi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, müdür yardımcıları Hüseyin Çetinkaya ve Süleyman Çakıcı ile öğrenciler ve Burdurlular katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okunan etkinliğin açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Mücahit Kılınç, emeği geçenlere teşekkür etti. Etkinlikte şiirlerinden örnekler sunan şair- yazar Bestami Yazgan, Şiiri olan toplumlara millet denir. Doğarız, annelerimizin, ninelerimizin ninnileriyle büyürüz. Bu ninnilerin sözleri şiirdir. Genç oluruz bir yavru ceylana vuruluruz, aşık oluruz, içimiz içimize sığmaz duygularımızı bir şiirle dile getiririz. Sonra da gün gelir hiç yaşamamış gibi göçer gideriz. Bizim de bir gün selamız okunur arkamızdan ağıt yakılır. Bu da şiirdir. Kendi sanatımıza, edebiyatımıza, şiirimize sahip çıkacağız. Çünkü tarihini bilmeyen milletlerin coğrafyasını başkaları çizer. Edebiyatını, şiirini bilmeyen milletlerin de gönül haritasını başkaları çizer dedi. Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl, Nazım Hikmet, Arif Nihat Asya, Yunus Emre ve Mevlana'nın eserleriyle yaşadığını vurgulayan Yazgan, Ölümsüzlüğün ucundan tutmak isteyen şiirin ucundan tutsun. Şiir en soylu sanat dalıdır. Mehmetçik dışarıda, polis nasıl yurt içinde nöbet tutuyorsa ben de şiir cephesinde nöbet tutuyorum diye konuştu. Mimarların taşlardan saraylar yaptığını anlatan Yazgan, Şairler de seslerden saray yapar. Mimarların yaptığı sarayda bir aile oturur, şairlerin yaptığı ses sarayında bir millet Allah nasip ederse kıyamete kadar oturur dedi. Etkinlikte Sinan Söyler ve Fatih Yeter'den oluşan Grup Dostane ezgileri ile Yazgan'a eşlik etti. Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram etkinliğin sonunda Bestami Yazgan'a plaket verdi.