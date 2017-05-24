(Görüntülü Haber) Sigara ve uyuşturucuya karşı farkındalık yaratmak için kürek çekiyor

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - UYUŞTURUCU ve sigara kullanımına karşı farkındalık yaratmak için kanosu ile İstanbul'dan denize açılıp Trabzon'a kürek çeken 41 yaşındaki Şenol Özdemir, kötü hava şartları nedeniyle 2 gün Samsun'da konakladıktan sonra bu sabah yola çıktı. Özdemir, 2015 yılında tarfik kazalarında 7 bin kişinin, uyuşturucu ve sigara kullanımından ise 100 bin kişinin öldüğünü söyledi.



İstanbul'da özel bir havayolu şirketinde operatör olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Şenol Özdemir, uyuşturucu ve sigara kullanımına karşı farkındalık yaratmak için kanosuna binerek İstanbul Bostancı sahilinden geçen 29 Nisanda yola çıktı. 5.51 metre uzunluğunda ve 54 santimetre genişliğindeki kanosuyla kürek çeken Özdemir, yolculuğunu Trabzon Beşikdüzü'nde sonlandıracak. Samsun'da mola veren Şenol Özdemir, kötü hava koşulları nedeniyle 2 gün Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü yetkilileri tarafından misafir edildi.



Saatte 10 kilometre kürek çeken Şenol Özdemir, akşamları mola verip çadırda veya balıkçı barınaklarında konaklıyor. Hava şartları elverişli olması durumunda 5 gün sonra Trabzon Beşikdizü'nde olmayı planladığını söyleyen Özdemir, 2015 yılı verilerine göre tarfik kazalarında 7 bin kişinin öldüğünü, uyuşturucu ve sigara kullanımından ise 100 bin kişinin öldüğünü söyleyerek, "Uyuşturucu ve sigara kullanımına karşı farkındaylık yaratmak için yola çıktım. 10 gün kadar fırtına dolayısıyla ara vermek zorunda kaldım. İnşallah önümüzdeki 5 gün içinde, en geç 6 gün içinde seferimi bitirmeyi düşünüyorum" dedi.



Uyuşturucu ve sigaranın yeni bir kitle imha silahı gibi olduğunu söyleyen Özdemir, "Mithiş bir şekilde insanımız sigara yüzünden kendini öldürüyor. İnsanın kendisine ve çevresine yaptığı en büyük haksızlığın intihar etmesi olduğunu düşünüyorum. Sigarada intihar gibi bir şey. Evinizde sigara içiyorsunuz, çocuğunuz etkileniyor. Bir de uyuşturucu tarafı var. Sokaklarda görüyoruz, 15-20 yaşlarındaki gençlerimiz uyuşturucu ve madde bağımlısı. 2 ay önce televizyonlarda haberlerde 20 yaşlarındaki madde bağımlısı genç anne babanın çocukları doğuyor, anne sütü emmediği zaman çocuk titriyor. Çocukta madde bağımlısı olarak doğuyor. Anne baba diyor ki 'Biz çok pişmanız yaptığımızdan' İnsanlar nasıl bir kötülüğün içinde olduğunun farkındalar ama geç. Ben de bunlardan etkilenerek bu şekilde bir proje başlattım" diye konuştu.



Özdemir, bu sabah kanosuna binerek Trabzon'a gitmek üzere denize açıldı.