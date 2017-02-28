(Görüntülü Haber) Sıfırları fazla ekleyince 84 bin liralık 'mesken'i 94 milyona satın aldı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,() UYAP üzerinden Tekirdağ?da borcuna karşılık satışa çıkarılan bir 'mesken' nitelikli taşınmaz için ihaleye giren Harun A., internet ortamındaki teklifinde sıfırları fazla koyunca 84 bin liradan başlayan ihalede 94 milyon lira teklif etti. İhalenin üzerine kaldığı Harun A., hatasını anlayıp ihalenin feshedilmesi için hukuk mücadelesi başlattı. Tekirdağ 2'nci İcra Müdürlüğü, Türkiye İş Bankası A.Ş.?ye olan borcunu ödemeyen bir kişi ve şirket adına kayıtlı kat irtifaklı ve arsa paylı, Süleymanpaşa İlçesi Zafer Mahallesi'ndeki 'mesken' nitelikli taşınmazın satılması için ihale açtı. Uluslararası Yargı Ağı Projesi (UYAP) sistemindeki ilanı görüp satın almak isteyen İstanbullu Harun A., internet üzerinden 22 Şubat'ta açılan ihaleye 94 bin liralık teklif vermek istersen yanlışlıkla sıfırları fazla ekleyince 94 milyon liralık teklifte bulundu. Rekor teklif üzerine ihale Harun A.'ya kaldı. Teklifte sıfırları fazla eklediğini fark eden Harun A., hatasını düzeltmek için avukatı Mehmet Kılıç aracılığıyla ihalenin feshedilmesi davası açması için Tekirdağ İcra Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Avukat Kılıç, dilekçesinde, Harun A.'nın yanlışlıkla sıfırları fazla ekleyip 94 bin liralık teklif için 94 milyon lira yazdığı belirtilerek, 'Müvekkil, 'esatis.uyap.gov.tr' adresinden, elektronik ortamda satışa konu taşınmaz için 94 bin lira teklif vermek istemiş ancak teklifin yazılacağı kısımda 3 adet sıfır sayısının da otomatik bulunmasının da etkisiyle, söz konusu teklif elektronik ortamda 94 milyon olarak kabul görmüştür. Müvekkil elektronik ortamda verdiği teklifin iradesi doğrultusunda düzeltilmesi amacıyla UYAP yardım masasına elektronik ortamda başvuruda bulunmuşsa da bu husus düzeltilmemiştir. Beyanda esaslı hata söz konusu olduğundan ihalenin feshi suretiyle ihalenin iptali gerekmektedir. Olaya genel olarak bakıldığında, Borçlar Kanunu anlamında esaslı bir yanılma söz konusu olup bu hususun müvekkili bağlaması hukuken mümkün değildir. Zaten söz konusu olay da incelendiğinde, müvekkilin ihale başlangıç fiyatı 84 bin lira olan gayrimenkul için 94 milyonluk bir edim altına girmeyi düşünmesi imkansız olup müvekkilin beyanının esaslı bir hata niteliğinde olduğu ve bu beyanla bağlı olamayacağı açıktır denildi. Ayrıca dilekçede taşınmaz için internet üzerinden verilen teklifteki 94 milyon liranın 'ömür boyu ödenemeyecek bir borç' olduğu ifade edilerek ihalenin feshedilmesi yada teklifin 94 bin lira olarak düzeltilmesi talep edildi. Tekirdağ İcra Hukuk Mahkemesi'nin dosya ile ilgili değerlendirmesinin sürdüğü belirtildi.