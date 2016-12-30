Servet ARSLAN/AĞRI, () - Dondurucu soğukların hüküm sürdüğü Ağrı'da pazarcılar, sıfırın altında 20 derece soğukta yılbaşı akşamı için hindi satıyor. Pazarcılar, hindileri soğuktan korumak için gövdelerini torbaların içerisinde saklıyor. Ağır koş koşullarının yaşandığı Ağrı'da seyyar satıcılar da büyük sıkıntı çekiyor. Gündüz sıcaklığın sıfırın altında 20 dereceye düştüğü kentte, pazarcılar ekmek parası için soğukla mücadele ediyor. Yılbaşını fırsat bilen satıcılar, Eski Van Caddesi üzerinde hindi satışı yapıyor. Satıcılar, hindilerini soğuktan korumak ve rahat taşımak için torbalarda saklıyor. Satıcılar, hindileri pazarlık ve kilo işi sattıklarını, fiyatlarının 40- 100 lira arasında değiştiğini söyledi.
(Görüntülü Haber) Sıfırın altında 20 derece soğukta hindi satışı
Servet ARSLAN/AĞRI, () - Dondurucu soğukların hüküm sürdüğü Ağrı'da pazarcılar, sıfırın altında 20 derece soğukta yılbaşı akşamı için hindi satıyor. Pazarcılar, hindileri soğuktan korumak için gövdelerini torbaların içerisinde...
30 Aralık 2016 Cuma 11:57
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