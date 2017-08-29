Haber-Kamera: İstanbul İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağmur, D-100 karayolu Okmeydanı Mevkii'nde etkili oluyor.
(Görüntülü Haber) Şiddetli yağmur Okmeydanı'nda etkili oluyor
Haber-Kamera: İstanbul İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağmur, D-100 karayolu Okmeydanı Mevkii'nde etkili oluyor.
29 Ağustos 2017 Salı 18:18
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