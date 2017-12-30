(Görüntülü Haber) Şiddetli yağmur Fethiye'de baskınlara neden oldu
FETHİYE'de yağan yağmurun ardından tarım arazilerinin bir bölümü sular altında kalırken, bazı yollar da göle döndü. Fethiye'de dün akşam başlayan ve bu sabaha kadar kesintisiz süren kuvvetli yağış, hasara yol açtı. Telmessos, Sağlık...
30 Aralık 2017 Cumartesi 12:27
FETHİYE'de yağan yağmurun ardından tarım arazilerinin bir bölümü sular altında kalırken, bazı yollar da göle döndü. Fethiye'de dün akşam başlayan ve bu sabaha kadar kesintisiz süren kuvvetli yağış, hasara yol açtı. Telmessos, Sağlık Sitesi, Mavikent, Çiçek Sitesi, Denizkent ve Zümrütkent, gök gürültülü sağanak yağıştan en çok etkilenen yerler arasında yer aldı. Tarım arazilerinin bir bölümü su altında kaldı. Kırsal yerleşimlerde bazı yollar ve bazı sitelerin önleri göle döndü. Çalış, Yanıklar, Kargı ve Çiftlik mahallelerinde Devlet Su İşleri'nin (DSİ) 1 ay önce yaptığı kanal temizliği ile dere ıslah çalışmaları olası zararı azalttı. Karagedik'te dere ağzının tıkalı olması nedeniyle şiddetli yağış etkisini yoğun biçimde hissettirdi. Kuvvetli sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren azaldı.
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