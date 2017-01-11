(Görüntülü Haber) Şiddetli rüzgar 17 metrelik tekneyi paramparça etti

Haber- Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), ()BALIKESİR'in Edremit İlçesi'ndeki Akçay İskelesi'nde balık restorana çevrilen 'Nermin-1' isimli 17 metre uzunluğundaki gırgır teknesi, şiddetli lodos rüzgarının etkisiyle beton iskeleye çarparak paramparça oldu. Tekneden geriye kalan parçalar kıyıya vurdu. Akçay Mahallesi'ndeki iskeleye bağlı bulunan, 'balık restoran' olarak kullanılan 'Nermin-1' isimli eski gırgır teknesi, lodos rüzgarının kurbanı oldu. Rüzgarın etkisiyle beton iskeleye büyük bir gürültüyle çarpan tekne tamamen parçalandı. Tekneden geriye, kıyıya vuran tahta parçaları kaldı. Zararının büyük olduğunu söyleyen tekne sahibi Nedim Güçlü, fırtına sırasında kendisinin de içinde bulunduğunu, rüzgarın şiddetlenmesiyle son anda dışarı çıktığını belirterek, "Tüm çabalara rağmen yarım saatte olan oldu, kurtaramadım. Birçok arkadaş yardıma koştu ama ekmek teknemizi kurtaramadık. Yaklaşık 100 bin lira zararım var" dedi.