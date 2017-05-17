Ahmet ÖZER- Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP’te, sıcak havadan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen parklarda bulanan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Gaziantep'te, havaların ısınmasıyla birlikte sıcaktan bunalan bir grup çocuk 100'üncü Yıl Parkı içerisinde bulunan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Serinlemek isteyen çocuklar, parkta oturan vatandaşların şaşkın bakışları arasında süs havuzuna girerek yüzdü. Suda birbiriyle oynayan çocuklar, vatandaşların uyarmasının ardından havuzdan çıkarak parktan uzaklaştı.
(Görüntülü Haber) Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi
Ahmet ÖZER- Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP’te, sıcak havadan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen parklarda bulanan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Gaziantep'te, havaların ısınmasıyla birlikte...
17 Mayıs 2017 Çarşamba 16:19
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