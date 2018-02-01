Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL İstanbul'da yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Güneşli ve güzel havayı fırsat bilenler, gezmek için Taksim'e akın etti. Vatandaşlar Taksim'de bol bol fotoğraf çekip günün keyfini çıkardı.
(Görüntülü Haber) Sıcak havayı görenler Taksim'e akın etti
Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL İstanbul'da yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Güneşli ve güzel havayı fırsat bilenler, gezmek için Taksim'e akın etti. Vatandaşlar Taksim'de bol bol fotoğraf çekip günün keyfini çıkardı.
01 Şubat 2018 Perşembe 17:45
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