(Görüntülü Haber) SGK inşaatında esnaftan protesto

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde yapımı süren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binası inşaatına mal ve hizmet veren firma temsilcileri ve işçiler, inşaatı üstlenen müteahhidin 8 aydır ödeme yapmadığı iddiasıyla afişli eylem yaptı. Yapımına 2 yıl önce başlanan Alanya SGK inşaatı önünde toplanan ve 8 aydır alacaklarını tahsil edemediklerini iddia eden 16 firma sahibi ve işçileri, müteahhit firmayı protesto etti. Firma sahipleri, üzerinde alacaklı şirketlerin isimlerinin ve alacak miktarının da yazılı olduğu, "Sayın cumhurbaşkanım, sayın başbakanım, sayın dışişleri bakanım. Duyun sesimizi. Bu inşaatın tüm işlerini Alanya esnafı yapmıştır ve kimse parasını alamamıştır" yazılı afiş yaptırıp inşaata astı. Alacaklı olduklarını iddia ettikleri müteahhit Bülent A.'nın kendilerine toplam 2 milyon 100 bin TL borcu olduğunu ve 8 aydır ödeme yapmadığını belirten protestocular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yardım istedi. 'EVE EKMEK GÖTÜREMİYORUZ' İşçiler adına konuşan Hacı Mehmet Özdemir, "Alanya SGK'nin bir senedir çalışanlarıyız. İnşaattaki dış cephe sıva, alçı sıva, boya işleri ve tüm inşaattın işçilik bölümünü ben ve arkadaşlarım yaptı. Tam 10 aydır inşaatta çalışan hiçbir arkadaşımız ücretini alamadı. Bekçiler ve sigortalı çalışan işçilerin doğru düzgün sigortası yatmadı ve maaşlarını alamadılar. Sayın cumhurbaşkanım, başbakanım ve Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, lütfen buradaki devletimizin bu kurumuna el atın. Burada çalışan işçiler çok mağdur. Kimse aylardır evine ekmek götüremiyor. Kimse bankaya olan borçlarını ödeyemiyor. Şu anda tüm esnafımız iflas etmiş durumda. Bu inşaata harcanan para 2.5 milyon TL, alacak miktarı ise 2 milyon TL, yani buradaki her şey Alanya esnafı tarafından yapılmıştır. Lütfen bize yardım edin" dedi. 'BU ADAMIN HERŞEYİ DÜZENBAZLIK' Esnaf adına konuşan kompozit firması sahibi Muammer Keleş de inşaatın tüm malzemelerinin Alanya'daki esnaftan tedarik edildiğini söyledi. Alanya esnafı olarak SGK binasına sahip çıktıklarını ve devlet desteği olduğu için bu işe girdiklerini anlatan Muammer Keleş, "Ama bu desteği hiçbir zaman, hiçbir yerde göremedik. Alakasız, parasız, pulsuz bir kişiye vermişler inşaatın yapımını. Buradan yapımı nasıl aldı o da muamma. Şu anda burada gördüğünüz bütün esnaf mağdur. 5 kuruş paramızı alamadık. Bu adamın her şeyi düzenbazlık. Bütün çekler döndü ve ekstra para ödüyoruz. Ödeyemeyen arkadaşlarımız da var. Çok mağduruz ve bizim yaralarımızı devlet bir an önce sarsın" diye konuştu. Grup eylemin ardından dağıldı.