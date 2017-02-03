(Görüntülü Haber) SGK Başkanı Bağlı: Kral falan değiliz

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-)SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Selim Bağlı, Şanlıurfa'da kapatılan hastane ve tıp merkezleriyle ilgili sosyal medyadan kendilerine hakaret eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtirken, "Biz hastane açan ve kapatan bir kurum değiliz. Biz orada mutlak yetkili, kral falan değiliz" dedi. Selim Bağlı, Şanlıurfa'da Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Çalışma hayatında milli seferberlik' programına katıldı. SGK İl Müdürlüğü'nde düzenlenen ve SGK Daire Başkanları Satılmış Çelik, Murat Aygün ile SGK İl Müdürü İsmail Ünlü ve İŞKUR, İl Müdürü Sait Ardan'ın da katıldığı programda konuşan Selim Bağlı, Anadolu'daki işçi ve işveren taraflarıyla görüşerek sorunlarını dinlediklerini söyledi. Türkiye'nin 2023 vizyonu kapsamında çözüm arayışında olduklarını belirten Bağlı, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun işçi ve işverenlerden toplanan primlerle ayakta duran bir sistemi yönettiğini kaydetti. Kayıt dışı istihdamla etkin şekilde mücadele edeceklerini anlatan Bağlı, şöyle dedi: "Mümkün mertebe kayıtlı istihdamı, kayıtlı iş yerlerini ve sistemin içerisindeki işverenlerin sayısını artırmak gibi bir yükümlülüğümüz var. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından önümüze konulan bir hedef var; 2023 yılında kayıt dışı istihdamı yüzde 15'lere çekmek. Türkiye kayıt dışı istihdamı yüzde 53'lerden, yüzde 34'lere çekmiş bir ülke. Kayıt dışı istihdamda bir puanlık iyileştirme SGK'ya 2 milyar liralık ek kazanç sağlamaktadır. 2 milyar liralık bir kazanç demek, emeklilere biraz daha fazla maaş verebilmek, sağlık harcamalarını biraz daha etkin yürütebilmek demektir. Onun için kayıt dışı istihdamla mücadele etkin bir şekilde devam edecektir." 'BİZ HASTANE AÇAN VE KAPATAN BİR KURUM DEĞİLİZ' SGK Başkanı Selim Bağlı, Şanlıurfa'da kapatılan özel hastane ve tıp merkezleriyle ilgili sosyal medyadan sürekli hakaretlere uğradıklarını da ifa ederek şunları söyledi:"Bir hemşeriniz olarak bu kapanan tıp merkezi ve hastanelerle ilgili her gün sosyal medyada hakaretlere uğruyoruz. Bu kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bu kişilerle yargıda hesaplaşıyoruz. Sosyal medyada istediği kişiye hakaret edecek bir mecra değildir. Böyle hakaretlerle tehditlerle iş yapacak birisi değilim. Beni oraya getiren iradede böyle bir gerekçeyle getirdi. Biz hastane açan ve kapatan bir kurum değiliz. Bu kurumların açılıp kapanmasına ruhsat verilmesine yetkili olan kurum Sağlık Bakanlığı'dır. Bu kapanan hastanelerle biz SGK olarak sözleşmelerini fesih ediyoruz. Bizim sözleşme serbestliğimiz vardır. Bizi defalarca dolandırmış problem çıkaran kurumlarla hukuki bir hakkımız olarak bu sözleşmeden çıkarabiliyoruz. Kapatılan bu hastanelerle ilgili çok ciddi bir mağduriyet olduğunu düşünmüyorum. Bazen yanıldığımız olabilir, yanlışlar olabilir, eksiklikler olabilir. Bunlar düzeltilerek, tekrar yoluna devam ediliyor. Aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur. SGK hastane açıp kapatan bir yer değildir. SGK daha özel bir yer değildir. Kafasına göre ben bundan nefret ediyorum, bunun sözleşmesini yap veya yapma gibi bir lüksümüz olamaz. Bizim de hesap verdiğimiz bir bakanımız vardır. Biz orada mutlak yetkili, kral falan değiliz. Mahkemeye hesap veriyoruz. Devletin talimatlarında işlem yapan bir kurumuz."