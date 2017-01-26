Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da seyyar satıcı 38 yaşındaki Abdullah Güven, asgari ücretle çalışanlara yüzde 20 indirim yapıyor. Bu dönemde kavrulmuş fındık satan Abdullah Güven, müşterilerinden maaş bordrosunu göstermesini istemediğini ancak kimin asgari ücretli olduğunu bildiğini söyledi. Fındığın kilosunun 25 lira olduğunu belirten Abdullah Güven, askeri ücretli için kilosunun 20 lira olduğunu anlattı. 25 yıldır seyyar satıcılık yaptığını anlatan Güven, "Biz emekçi insanı tanırız. Müşterilerin üzerindeki kıyafetten, hal ve hareketlerinden asgari ücretli olduğunu biliyoruz. Onlar araba alacak parayı bulamaz. Bazı insanlar ise arabadan inip geliyor, asgari ücretle çalıştığını söylüyor, tabii ben bildiğim için indirim yapmıyorum" dedi.
(Görüntülü Haber) Seyyar satıcıdan asgari ücretliye yüzde 20 indirimli
Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da seyyar satıcı 38 yaşındaki Abdullah Güven, asgari ücretle çalışanlara yüzde 20 indirim yapıyor. Bu dönemde kavrulmuş fındık satan Abdullah Güven, müşterilerinden maaş bordrosunu göstermesini istemediğini...
26 Ocak 2017 Perşembe 12:15
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