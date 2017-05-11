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Seydikemer'e şehit ateşi düştü
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(Görüntülü Haber) Seydikemer'e şehit ateşi düştü

Ergün TOS/SEYDİKEMER (Muğla), () - AĞRI'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş Alper Seven'in acı haberi, Muğla'nın...

Ergün TOS/SEYDİKEMER (Muğla), () - AĞRI'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş Alper Seven'in acı haberi, Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nde yaşayan ailesine ulaştı.

Uzman çavuş Alper Seven'in şehit olduğu haberini, Muğla'nın Seydikemer İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan ailesine Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık verdi. Acı haberi alan şehit uzman çavuş Seven'in babası İlhami ve üvey annesi Yasemin ile kardeşi Sıla Seven gözyaşlarına boğuldu, sinir krizi geçirdi.

'O KURŞUN BANA GELMELİYDİ'

Öz annesi 1999 yılındaki Gölcük Depremi'nde yaşamını yitiren şehit Seven'in üvey annesi, evinin bahçesinde "O kurşun bana gelmeliydi" diye feryat etti. Yasemin Seven'i yakınları teselli etmeye çalışırken, kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtilen baba İlhami Seven ise hazır bekleyen sağlık ekiplerince kontrolden geçirildi.

'VATAN SAĞ OLSUN'

Şehit uzman çavuş Seven'in 8 ay önce göreve başladığını anlatan baba İlhami Seven, oğlunun geçen 18 Mart'ta Samsun'un Bafra İlçesi'nde düğününü yaptığını kaydetti. Son olarak dün oğluyla konuştuğunu vurgulayan Seven, "Baba göreve gidiyorum dedi. Başka bir bilgimiz yok. Vatan sağ olsun" diye konuştu.

Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık ise, "Jandarma Özel Harekatta Uzman Çavuş. Eşi şu an Samsun'da, yarın gelecek. Bu mesleği severek seçmiş. En yüksek mertebe olan şehitlik mertebesine ulaştı. Ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Şehit uzman çavuş Alper Seven'in yarın Seydikemer Seydiler Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

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