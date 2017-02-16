(Görüntülü Haber) Sevgiliye havai fişekli sürpriz, karakolluk etti

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), () - ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde kız arkadaşının evinin önüne mumlar ve gül yapraklarıyla kalp yaptırıp havai fişek attıran turizmci 25 yaşındaki Sinan Şahin, polis merkezine çağrıldı. İfade veren Şahin'e, izinsiz patlayıcı madde kullanmak ve toplumun huzurunu bozmaktan 250 TL para cezası uygulandığı belirtildi. Finike'de turizmci Sinan Şahin, Kumluca merkez Karşıyaka Mahallesi'nde oturan kız arkadaşı 20 yaşındaki Gamze Makas'a sevgisini göstermek için bir organizasyon şirketiyle anlaştı. Dün akşam kız arkadaşının oturduğu apartmanın önüne mum ve güllerle kalp simgesi yaptırıp, içine 'Seni seviyorum' yazdıran Sinan Şahin, apartman çıkışına da meşaleler koydurdu. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından kız arkadaşını aşağı çağıran Sinan Şahin, yakılan meşaleler arasında apartmandan çıkan Gamze Makas'a elindeki gülleri uzatarak sarıldı. Bu sırada havai fişekler patlamaya başladı. Havai fişeklerin patlama sesinden panikleyen Sinan Şahin, yakındaki İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden seslerin duyulacağı endişesiyle organizasyon firması görevlileriyle olay yerinden uzaklaştı. Sürpriz karşısında şaşıran Gamze Makas, "Çok mutluyum. Beklemiyordum, sürpriz oldu" dedi. Sinan Şahin, "Sevgilime güzel bir organizasyon yapmak istedim. Değişik bir şey olsun diye. Biraz heyecanlı oldu, korktuk. Çünkü oturduğu bina Kumluca Emniyeti'nin dibindeydi. 14 havai fişek attık. Çok heyecanlandım, biraz korktum. Bir anda panik yaptık. Yapıp kaçtık zaten. Bu bir evlenme teklifi değildi, küçük bir jestti. Daha büyüğünü yapacağım" diye konuştu. Gürültü üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Apartmandaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, olayın bir sürpriz olduğunu anladı. Görüntülerden olayı Finike'de oturan Sinan Şahin'in yaptığını belirleyen polis, Şahin'i polis merkezine çağırdı. Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek ifade veren Şahin'e izinsiz patlayıcı madde kullanmak ve toplumun huzurunu bozmaktan 250 TL para cezası uygulandığı belirtildi.