(Görüntülü Haber) Sevgilisiyle tartıştı, yolun karşısına geçerken kazada öldü

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR'in Balçova İlçesi'nde park halindeki otomobilde sevgilisiyle bilinmeyen bir nedenle tartıştıktan sonra inip yolun karşısına geçmeye çalışan 30 yaşındaki İlknur Aker'e, servis minibüsü çarptı. Aker olay yerinde öldü. Kaza, bugün saat 06.30 İzmir Çevreyolu'nda Selvay Alışveriş Merkezi önünde meydana geldi. İlknur Aker, sevgilisi 27 yaşındaki Metin Kaplan yönetimindeki 45 ZA 0154 plakalı otomobille Balçova'dan Karabağlar yönüne giderken aralarında tartışma çıktı. Sürücü Metin Kaplan otomobili yol kenarına çekip park etti. Otomobil içinde tartışmayı sürdüren ikiliden İlknur Aker, araçtan indi ve yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken, Karabağlar'dan Balçova yönüne giden 35 S 00471 plakalı servis minibüsü çarptı. Yola düşen Aker'in üzerinden karanlıkta çok sayıda araç geçti. Kazayı görenlerin durumu bildirmesiyle sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık görevlileri İlknur Aker'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kız arkadaşının ölümü üzerine Metin Kaplan büyük üzüntü yaşadı. İlknur Aker'in cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, servis minibüsü sürücüsü Ş.Ö. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.