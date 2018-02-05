(Görüntülü Haber) Sevgililere, nesli tehdit altındaki türleri 'evlat edinme' kampanyası

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - DÜNYA Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye tarafından nesli tehlikede olan türlerin korunması için 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel 'evlat edinme' kampanyası başlatıldı. Türkiye'de nesli tehlike altındaki saz kedisi, deniz kaplumbağası, yunus, turna ve orfoz evlat edinilebilecek. WWF Türkiye, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ve doğum günlerinde olduğu gibi 14 Şubat Sevgililer Günü'nü de kapsayan ve Türkiye'deki nesli tehlike altındakiler de dahil toplam 9 türle ilgili 'evlat edinme' kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında, Türkiye'de nesli tehlike altındaki türlerden saz kedisi, deniz kaplumbağası, yunus, orfoz ve turna bulunuyor. Ayrıca dünyada nesli tehlikede olan kaplan, kutup ayısı, orangutan ve panda da kampanya dahilinde evlat edinilebiliyor. 30 BİNİN ÜZERİNDE 'EVLAT EDİNME' DESTEĞİ Evlat edinme sürecinde, belirtilen hesaba hangi hayvan için olduğu belirtilerek, bağışta bulunuluyor. Bugüne kadar 30 binin üzerinde destekçi, evlat edinme bağışı yaparak, tehlike altındaki türlerin korunmasına yönelik çalışmaları destekledi. WWF, bu gelirleri, türlere yönelik doğal yaşam alanlarında, popülasyon belirleme, araştırma ve izleme çalışmalarında kullanıyor. Yerel sivil toplum kuruluşlarının doğa koruma projelerine hibe ve tecrübe desteği de verilerek, yerelde nesli tehlike altındaki türlerle ilgili farkındalık sağlanıyor. Evlat edinen kişiler, proje alanlarında yapılacak gözlemlere katılabiliyor. SAZ KEDİLERİNİN YAŞAM ALANI DARALIYOR Saz kedilerinin yaşam ve beslenme alanlarının, insan etkisiyle giderek, daraldığı belirtildi. Saz kedilerinin avcılık, doğal yaşam alanı kaybı, bataklıkların tarım alanına dönüştürülmesi, kemirgenlerle mücadele sonucu avlandığı, bu nedenle ülkemizde 'nesli tehlike altında' bulunan türlerden olduğu kaydedildi. 110 MİLYON YILDIR DÜNYADA Gelecekleri tehdit altında olan diğer tür deniz kaplumbağalarının 110 milyon yıldır dünyada yaşadığı vurgulandı. Akdeniz'de bugüne kadar yapılan araştırmaların, iribaş deniz kaplumbağası (caretta caretta) ve yeşil deniz kaplumbağasının (chelonia mydas) türünün en önemli yuvalama alanlarının Yunanistan ve Türkiye'de olduğunu gösterdiği belirtildi. Bu sebeple Türkiye'nin, türün Akdeniz Havzası'ndaki en önemli yuvalama alanlarından biri niteliğinde olduğu da belirtilerek, türün yaşamaya devam etmesi için destek isteniyor. ORFOZU 'AŞIRI AVCILIK' YOK EDİYOR Orfozun aşırı avcılık ve kirlilik nedeniyle nesli tehlike altındaki türlerden olduğuna dikkat çeken WWF Türkiye yönetimi, Akdeniz'deki popülasyonları hızla artan orfozun Bern Sözleşmesi kapsamında, Akdeniz ülkeleri tarafından koruma altında ve IUCN kırmızı listede 'düşük risk altında' olarak tanımlandığı kaydedildi. Türkiye'de orfozun ağ, olta ve zıpkınla yapılan avcılığının ticari ve 'Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğler' kapsamında sınırlandığı da belirtilerek, bunun nesli tehlike altındaki türlerin korunması için yeterli olmadığı, bölgesel koruma alanlarının oluşturulması gerektiği söylendi. YUNUSLARI KİRLİLİK ÖLDÜRÜYOR Yunusların yaşam alanı kaybı, deniz ve ses kirliliği, tesadüf avcılık ve kasti gibi tehditler yaşadığına dikkat çeken WWF Türkiye yönetimi, Akdeniz ve özellikle Karadeniz'in kapalı, yarı kapalı konumu, kıyı alanlarındaki insan yoğunluğu ve faaliyetlerinin yunusları belirgin biçimde tehdit ettiğini vurguladı. Yunusların deniz ortamındaki besin zincirinin en üst halkalarından birinde yer aldıkları için biyolojik birikme sonucu kirlilikten ciddi zarar gördükleri belirtilerek, tüm bu tehditlerin bir araya gelerek yarattığı olumsuzlukların, denizlerimizdeki yunus türlerinin neslinin devamı için ciddi risk oluşturduğu dile getirildi. 'TÜRKÜ VE ŞİİRLERİN KUŞU' KIRMIZI LİSTEDE Dünyada 15 türü bulunan turnanın sadece bir türünün (grus grus) Türkiye'de yaşadığı belirtilerek, “IUCN 2012 kırmızı listeye göre turnaların Türkiye'deki popülasyonu tehdit altındadır. Türkülerimizde, şiirlerimizde, motiflerimizde yer alarak kuşaklar arası yolculuk yapan turnaların Anadolu'daki neslinin devamı için doğal yaşam alanlarının korunması gerekiyor. WWF Türkiye olarak, ülkemizde kışlayan turnaların yüzde 95'ini barındıran Çukurova Deltası'nda izleme ve koruma çalışmaları yürütüyoruz" denildi.