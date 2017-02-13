(Görüntülü Haber) Sevgililer için kalp şeklinde Samsun pidesi

SAMSUN'un meşhur yemeklerinden pide kentteki bir restoran tarafından kalp şeklinde üretilip adı da 'Aşk pidesi' konuldu. Kıymalı, peynirli, kuşbaşılı, pastırmalı çeşitleriyle yapılan kalp şeklindeki pide 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi ilgi görmeye başladı. Özellikle kadınların kalp şeklindeki pideyi daha çok beğendikleri ifade edildi. Karadeniz Bölgesi'nde sıktüketilen Samsun'un en meşhur lezzetlerinden pidenin şekli sevgililer için değiştirildi. Yuvarlak ve düz uzun olarak yapılan Samsun pidesi İlkadım İlçesi 56 Mevkii'nde bulunan bir restoran tarafından sevgililer için kalp şeklinde yapılmaya başlandı. İçi kıymalı, peynirli, kuşbaşılı, pastırmalı şekilde yapılan kalp şeklindeki pideye 'Aşk pidesi' adı verildi. Kalp şeklindeki pide özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü arifesinde ilgi görmeye başladı. İçindeki malzemeye göre fiyatı 15-25 TL arasında değişen aşk pidesini ise en çok kadınların tercih ettiği ifade edildi. İSMİNİ 'AŞK PİDESİ' KOYDULAR Restoran sahibi Erkan Avcı, Sevgililer Günü'nünden son 3 gün önce aşk pidesi ile ilgili rezervasyonların yoğunlaştığını belirterek, şöyle dedi: "Pide deyince akla Karadeniz Bölgesi gelir bölgemizde de pidenin başkenti Samsun'dur. Samsun pidesinin iki çeşidi vardır yuvarlak ve düz uzun şekilde yapılır. Biz Samsun'da ilk defa pideyi sevgililer için özel kalp şeklinde yaptık. Pidenin kalp şeklinde olması insanların çok dikkatini çekti. Biz ismini de 'aşk pidesi' koyduk. İsmiyle de dikkat çekiyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde müşterilerimizden kalp şeklindeki pidemiz için çok yoğun talep almaktayız. Son 3 gündür yoğun bir rezervasyon var. Gençler, sevgililer, evli çiftler o gün sevgililerine sürpriz yapabilmek için rezervasyonları yoğunlaştırdı. Bu vesile ile tüm sevgililerin evli çiftlerin 14 Şubat Sevgililer Gününü kutluyoruz. İki cihanda onlara saadetler diliyoruz." "BAYANLAR DAHA ÇOK İLGİ GÖSTERDİ" İşletme Müdürü Güner Avcı da özellikle kadınların aşk pidesine daha çok ilgi gösterdiğini belirterek, şöyle dedi: "Bayanlar daha romantik ve duygusal oldukları için eşlerine bir incelik yapmak istiyorlar. Sevgililer Günü'nde bir çok bayan müşterimiz kalp şeklindeki pidemizi eşleri ile birlikte yemek için rezervasyon yaptırdı. Hatta bazı müşterilerimiz eşlerinin isimleri aşk pidesinin üzerine yazdırıp sürpriz de yapıyor."