İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE İş Kadınları Derneği'nin (İŞKAD) 'Aşkınızı Çiçekler, Açlığınızı Simitler Anlatsın' adlı AB projesi kapsamında eğitim alan kursiyerler, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne kalp şeklinde özel simit hazırladı. Kurs Eğitmeni usta aşçı Sevgi Uslu Gülçiçek ise 14 Şubat Sevgililer Günü için özel kalp şeklinde simitler yaptıklarını söyledi. Gülçiçek, "14 Şubat'a özel kalp şeklinde Osmaniye simidi yaptık. Buradaki sloganımız da 'Bu simitler mideye ve cebe zarar vermiyor' oldu" dedi.
(Görüntülü Haber) Sevgililer Günü simidi
İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE İş Kadınları Derneği'nin (İŞKAD) 'Aşkınızı Çiçekler, Açlığınızı Simitler Anlatsın' adlı AB projesi kapsamında eğitim alan kursiyerler, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne kalp şeklinde...
14 Şubat 2017 Salı 10:53
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