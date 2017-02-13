(Görüntülü Haber) 'Sevgililer Günü' nedeniyle Erciyes’te oteller doldu

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yücel İkiler, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi Erciyes Kayak Merkezi’ndeki otellerin tamama yakınının dolduğunu söyledi. Yücel İkiler, bu yıl Erciyes’te yoğun bir sezon geçirdiklerini, sömestr dönemi bitmesine rağmen yoğunluklarının devam ettiklerini anlattı. İkiler, birçok çiftin, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü Erciyes’te geçirmek istediklerini belirterek, "Otellerden aldığımız bilgilere göre de yoğunluk devam ediyor. Otellerin çoğu tamamen doldu. 2017 yılını sezon sonuna kadar inşallah bu yoğunlukla devam ettireceğiz" dedi. Erciyes'e gelen kayakçı sayısında her yıl gözle görülür bir artış olduğunu belirten İkiler, "Bu bizleri çok sevindiren bir durum. Büyükşehir belediyemiz bu kayak merkeziyle ilgili birçok yatırım yaptı. Bu yapılan yatırımların amacına ulaştığını görmek, bize mutluluk veriyor. Tabii buradaki yoğunluğun şehrimize de faydası oluyor" diye konuştu.