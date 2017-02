(Görüntülü Haber) Sevgililer Günü'ne özel simit

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da bir simitçi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde işyerine gelen çiftlere özel hazırlanmış kalp şeklinde simit ikram etti. Kent merkezinde unlu mamuller dükkanı bulunan Orhan Can, müşterilerine Sevgililer Günü sürprizi yaptı. Orhan Can, güne özel ürettiği kalp şeklindeki simitleri müşterilerine ücretsiz ikram etti. Sevgiyi anlatmanın farklı yolları olduğunu ifade eden Can, "Her insan kalbinde sevgi taşır. Kimileri bunu pahalı hediyelerle anlatır. Bazıları da bir çift sözcükle ifade eder. Her yıl çiftlere yaptığımız kalp şeklindeki simit ikram ediyoruz" dedi. Gün boyunca cadde üzerinden geçen vatandaşlara kalp şeklindeki simitleri dağıtan Orhan Can, ilk simidi ise 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlendiği eşi Yüsra Can'a verdi.