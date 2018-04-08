(Görüntülü Haber) Severoğlu ve Ercan GTO'ya aday

Haber-Kamera Mücahit YOLCU-GAZİANTEP-)GAZİANTEP'te seçimleri 10 Nisan Salı günü yapılacak Gaziantep Ticaret Odası Başkanlığı'na Bekir Sıtkı Severoğlu, Meclis Başkanlığı'na ise Turgut Ercan adaylıklarını açıkladı. Gaziantep Ticaret Odası'nda meclis üyelikleri ve meslek komiteleri seçimi tamamlandı. 10 Nisan Salı günü Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlık Divanı ve TOBB delegelerinin belirleneceği seçimlere Bekir Sıtkı Severoğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Turgut Ercan ise Meclis Başkanlığı'na adalığını açıkladı. Severoğlu, Ercan ile birlikte yaptığı açıklamada Gaziantep Ticaret Odası yönetimini kazanarak kent ve meslek sorunlarına ilişkin çözüm odaklı çalışacaklarını söyledi. Birlik ve beraberliğe dikkat çeken Bekir Sıtkı Severoğlu, şunları söyledi Bilindiği üzere Gaziantep Ticaret Odası Meslek Komiteleri Seçimi yapıldı. Meclis Üyesi olarak seçildik. 10 Nisan Salı günü de Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlık Divanı, TOBB delegeliği seçimleri gerçekleştirilecek. Bu seçimlerde ben Yönetim Kurulu Başkanlığı'na adayım. Arkadaşım Turgut Ercan Meclis Başkanlığı'na aday. Birlikte bir çalışma yürütüyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çalışma sürecine girdik. Önümüzde 2 günlük bir süreç var. Ben geçmişte Gaziantep Ticaret Odası'nda Meslek Komitesi Başkanlığı olarak görev yaptım. Halen Kent Konseyi'nde Yürütme Kurulu Üyesi olarak 3 yılı aşkın bir süreden beri görev yapıyorum. Gaziantep Yardım Vakfı'nın Mütevelli Heyet Başkanlığı'nı yürütüyorum. Geçmiş siyasi yaşamımla ilgili Anavatan Partisi'nde uzun yıllar görev yaptım. 2001 yılında siyaseti tamamen bıraktım. Siyaset dışında çeşitli meslek kuruluşlarında görev yaptım. Ticaret odalarında, meslek kuruluşlarında çok uzun süreli görev almanın yanlış olduğunu değerlendiriyordum. Gaziantep Ticaret Odası'nda şuanda bizim birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var. Orada kent sorunlarını, meslek sorunlarını çözmek için fikir ve proje üretmeye ihtiyacımız var. Biz bunları üretebilecek bir ekiple aday oluyoruz. İnşallah Gaziantep için bunun hayırlı olmasını diliyorum. Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı adayı Turgut Ercan ise tecrübelerini değişim ve yenilik olarak Ticaret Odası'nda değerlendirmek istediğini ifade ederek, 30 yıllık meslek hayatımın birikimi neredeyse 20 yıldır çeşitli kuruluşlarda aldığım görevlerin birikimini, Gaziantep Ticaret Odası'nda değişim ve yenilik adına değerlendirmek istiyorum. Meclis Başkanlığı'na adaylığımı koydum. Sevgili arkadaşım Sıtkı Severoğlu ile de güzel bir ekip oluşturduk. Güzel projelerimiz var. İlk hedefimiz Gaziantep Ticaret Odası'nı özlenen ve istenen değerlere sahip haline getirmek, derleyici ve toparlayıcı olmak. Bunun için göreve talibiz diye konuştu.