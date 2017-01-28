(Görüntülü Haber)Sevda Karaca ve Cengiz Özkan'a 'yaşayan değerlerimiz' ödülü

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, () Şiir ve müziği bir araya getirerek geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen 'Kardelen Grubu', '1971 Türkiye ve Avrupa Sinema Güzeli' Sevda Karaca ile Türk Halk Müziği sanatçısı Cengiz Özkan'a 'Yaşayan Değerlerimiz' ödülü verdi. Aralarında çok sayıda tanınmış şair ve sanatçının bulunduğu 'Kardelen Şiir ve Müzik Grubu', 45'inci programını Avcılar'da düzenledi. BİLET YERİNE EN AZ 1 OKUNMUŞ KİTAP Avcılar Belediyesi ile birlikte Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen ücretsiz etkinlikte davetlilerden bilet parası vermeyecekleri vurgulanırken, Doğu veya Güneydoğu'daki köy okullarına gönderilmek üzere okunmuş en az birer kitap getirmeleri istendi. Davetliler bu çağrıya uyarak ellerindeki kitaplarla Yıldız Kenter Sahnesi'ne gelirken birçoğu hazırladıkları koliyi verilen adrese göndereceklerini söyledi. Gecede Sefer Kocakaya, Yusuf Ziya Leblebici, Bedrettin Güreş, Turan Karatepe, Özgür Gönül kendilerinin ve tanınmış bazı isimlerin şiirlerini okudu. Grup üyeleri de saz ve sözle sevilen deyiş ve türküleri seslendirdi. Programın son bölümünde 1971'de Türkiye ardından İtalya'da düzenlenen 'Avrupa Sinema Güzeli' yarışmasının birincisi, 48 filmde oynayan, ayrıca bir dönem dillerden düşmeyen 'Tanımazsın Beni' ve 'Çık Ortaya' şarkılarını üne kavuşturan Sevda Karaca ile 1989'dan bu yana TRT sanatçısı olan birçok sevilen türküyü üne kavuşturan Cengiz Özkan'a 'Yaşayan Değerlerimiz' plaketi verildi. Playback olarak iki şarkısını okuyan, Sevda Karaca, Avcılar'da konser vermeye hazır olduğunu söyledi. Cengiz Özkan da, böyle bir ödüle layık görülmekten onur duyduğunu ifade ederek mini konser verdi.