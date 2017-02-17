(Görüntülü Haber) Sessiz çığlığa yanıt ABD'den geldi

Erol AKKIR/ANTALYA, () ANTALYA'da biyonik kulağı bozulduğu için 4 ay 'derin sessizlik' yaşayan doğuştan görme ve işitme engelli 7 yaşındaki Rojbin Atak'a, ABD'de yaşayan bir hayırsever tarafından biyonik kulak alındı. Kızının sürekli müzik dinlediğini söyleyen baba Veysi Atak, "Rojbin artık duyuyor ve çok mutlu" dedi. Doğuştan işitme ve görme engelli Rojbin Atak'a 3 yıl önce alınan biyonik kulak bozuldu. Rojbin, bozulan işitme cihazı yenilenemediği için 4 ay boyunca derin bir sessizlik yaşadı. Bir apartmanda kapıcılık yapan baba Veysi Atak'ın başvurusu üzerine konu gazete ve televizyonlarda haber olunca, çağrıya ABD'den yanıt geldi. Connecticut Eyaleti'nde yaşayan ve adının açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, minik Rojbin'e biyonik kulak almak istediklerini belirterek, Türkiye'de bir duyma merkezi ile temasa geçip küçük kızın yeniden duymasını sağladı. DEVLET 2 YIL SONRA VERECEKTİ Rojbin'in biyonik kulağının 4 ay önce bozulduğunu, devletin de yeni cihazı ancak 2 yıl sonra vereceğini öğrendiğinde yıkıldığını söyleyen Veysi Atak şunları anlattı: "Cihazın değeri 16 bin lira olduğu için maddi imkansızlık nedeniyle alamadım. Biyonik kulak olmadan geçen 4 aylık sürede hiç bir ses duyamayan Rojbin, her geçen gün daha agresif davranışlar sergiledi. Yapılan haber sonrasında çok sayıda hayırsever telefonla ulaşıp yardımcı olmak istedi. ABD'den arayan bir aile adresini verdiği duyma merkezine gitmemizi ve ihtiyacımız olan cihazı, kontrolleri yaptırdıktan sonra alabileceğimizi söyledi." ARTIK MÜZİK DİNLİYOR Rojbin ile birlikte duyma merkezine gittiğini kaydeden Veysi Atak, "Merkezde biyonik kulağı taktırdık. Yardımsever aileye ve duyma merkezine teşekkür ediyorum. Kızım yeniden duymaya başladı. Artık müzik dinliyor. Sese karşı çok duyarlı. Tabii ki şimdi çok daha rahatlamış hissediyor" diye konuştu. Duyma merkezi sahibi Odiometrist Çetin Altunbaş da, çocuğun durumunu gazete ve televizyonlardan öğrenen bir hayırseverin ABD'den arayıp kendisiyle temasa geçtiğini belirterek, "Hemen Veysi beyle irtibat kurdum. Çocuğumuzun gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra işitme cihazlarını taktık. Gördüğünüz gibi güzel duyuyor, mutlu oldu. ABD'deki hayırsevere teşekkür ederiz. Biz de böyle bir hayır işine vesile olduğumuz için sevinçliyiz" dedi.