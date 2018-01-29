(Görüntülü Haber) Sesiyle Hakkari'nin Ahmet Kaya'sı oldu

Behçet DALMAZ VAN,() VAN'da, çeşitli eğlence mekanlarında sahne alan Hakkarili 30 yaşındaki yerel sanatçı Cihan Dinçer, seslendirdiği şarkılar ve okuduğu şiirlerle halk arasında 'Ahmet Kaya ve Yusuf Hayaloğlu' olarak anılıyor. Hakkari'den Van'a göç eden ve bir süredir Van'daki çeşitli eğlence mekanlarında sahne alan yerel sanatçı Dinçer, ses benzerliği ile Ahmet Kaya'yı andırıyor. Geçen yıl bir GSM şirketinin müşteri temsilcisiyle yaptığı telefon görüşmesi ve söylediği şarkı ile sosyal medyada dinlenme rekoru kıran Hakkarili yerel sanatçı Cihan Dinçer, çeşitli gazete ve televizyonlarda da haber olunca Van'da ve Hakkari'de bir anda sosyal medya fenomeni oldu. İnternet ortamında tanıdığı veya tanımadığı yerel sanatçıların söylediği şarkıları indirdikten sonra bilgisayar ortamında düet yapıp bunları da sosyal medya hesbında paylaşan Dinçer, Van'da ve Hakkari'de Ahmet Kaya, okuduğu şirleriyle de Yusuf Hayaloğlu olarak anılıyor. Müzik hayatına 8 yaşında başladığını anlatan Dinçer, Ahmet Kaya ve Kıvırcık Ali'den şarkılar söylüyorum.Ses tonum itabariyle halk arasında beni Ahmet Kaya ve Yusuf Hayaloğluna çok benzetiyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor.Çünkü onların söylediği şarkıları söylemek bana zevk veriyor. Onların müziklerini seslendirmek için uğraşacağım. Ben Türk Halk Müziği ile başladım ve böyle devam edeceğim. dedi