mersin escort bayan bodrum escort bayan
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY uçağı Trabzon’a inemedi
THY uçağı Trabzon’a inemedi
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile...
İBB kadrosu için 24 bin 109 işçi başvuru yaptı
İBB kadrosu için 24 bin...

(Görüntülü Haber) Sertavul Geçidi'nde sürücüler zorluk yaşıyor

AKDENİZ’i İç Anadolu’ya bağlayan Mersin’in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapanıyor. Türkiye’nin dört bir yanını etkisi altına alan kar yağışı Mut ilçesinde de yaşamı...

AKDENİZ’i İç Anadolu’ya bağlayan Mersin’in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapanıyor. Türkiye’nin dört bir yanını etkisi altına alan kar yağışı Mut ilçesinde de yaşamı zorlaştırdı. İlçenin yüksek kesimlerinde özellikle sürücülere zor anlar yaşatan kar yağışı, Sertavul Geçidi’nde aralıklarla tipiye dönüştü. Kar ve tipinin etkili olduğu geçitte trafik ekipleri araçları kontrol ederek zincirsiz araçlara geçiş izni vermedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314