(Görüntülü Haber) Serik'te taraftar kıraathanesi açıldı

Namık Kemal KILINÇ SERİK-ANTALYA,()Futbolun önde gelen isimleri Serik'te, Serik Belediyespor Taraftarlar Kıraathanesi açılışında bir araya geldiler. Açılışa Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ünlü Teknik Direktör Yılmaz Vural, Kasımpaşa Kulüp Başkanı Hasan Hilmi Öksüz, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık ve taraftarlar katıldı. Gedik Mahallesi'nde Serik Belediyesi tarafından yeniden restore edilen Serik Belediyesi'nin taraftarlar Kıraathanesi'nin kurdelesini hep beraber kesildi. Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Serikspor taraftarımıza burayı restore ederek taraftarlarımızın oturabileceği bir mekan yaptık. Fikir Halil Koca kardeşimden geldi. Bizde belediye olarak yaptık. Bugün buradaki açılışımıza Türkiye Süper Ligin takımının lider hocası burada. Kendisi ile gurur duyuyoruz. Serik Belediyespor'un şampiyon alması gibi Başakşehir futbol takımının da gönülden istiyorum. Yılmaz Vural hocamı da Fenerbahçe'nin başında görmek istiyorum diye konuştu. Kasımpaşa Kulüp Başkan Vekili Öksüz yaptığı konuşmada, Buranın açılışında bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Spor dünyası burada. Sevgili hocam Abdullah Avcı ile aynı köylüyüz. Onun babası ile benim dedem çok iyi dosttu. Burası 12'nci adamın toplanacağı bir mekandır dedi. Yılmaz Vural ise, Abdullah Avcı kardeşimle gurur duyuyorum. Serikspor üçüncü lige çıkar inşallah. Serik benim için çok önemli bir ilçe. Belediye başkanımız çok iyi biri insan sporu seviyor. Türkiye de taraftar kültürünü yeniden oluşturmalıyız. Taraftarların Avrupa da olduğu gibi Türkiye'de de fan kulüpler oluşturması gerekir. Hep kulüplerden alan taraftar değil, kulüplere de destek olan taraftar olması lazım ifadelerini kullandı. AVCI'YA TARAFTARLAR ARDA NE ZAMAN GELECEK DİYE SORDULAR Açılışa katılan Süper Lig liderinin teknik direktörü Abdullah Avcı Serik'e bir buçuk yıl önce bir panel için gelmiştim. Başkanın taraftarlara burayı açtığı için teşekkür ediyorum. Taraftarlar bu işte olmazsa olmazlardan birisidir. Biz Başakşehir'de üç buçuk yıl önce göreve geldiğimizde çok az sayıda bir taraftarımız vardı. Başarı geldiği zaman taraftar sayımız arttı. Şuanda 7-8 bin taraftarımız var. Taraftar kendi kulübünü nasıl alkışlıyorsa rakip taraftara da saygı gösteren ve onu da alkışlayan taraftara cani gönülden her zaman destek veririm. Futbol da herkes sahne alıyor. Hakemi de futbolcusu da antrenörü de sahne alıyor ve taraftar olmazsa olmazlardan. Avcı'ya konuşması sırasında taraftarlar Arda'yı ne zaman transfer edeceksiniz sorusuna ise şuan burada açılışa katılıyoruz şeklinde konuştu. Açılışın ardından Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık açılışa katılan hocalara ve yöneticilere Serik Belediyespor forması ve atkı hediye etti.