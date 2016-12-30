(Görüntülü Haber) Serik hayvan pazarı karantinaya alındı
30 Aralık 2016 Cuma 13:10
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Dört yaşındaki Ayşe'ye meslek hastalığı...
- 2“İyi ki Tansiyonum Çıktı”nın yazarından...
- 3(Görüntülü Haber) 5 yaşındaki Sena'dan...
- 45 yaşındaki Sena'dan 3 santimetre...
- 5 Baba- oğul organ bağış gönüllüsü
- 6(Görüntülü Haber) Hastane koridorlarında...
- 7Hastane koridorlarında çocuklar bisiklet...
- 8Hastan muayene eden doktor, kalp krizinden...
- 9(Görüntülü Haber) Gizem, 3 saatte skolyozdan...
- 10Gizem, 3 saatte skolyozdan kurtuldu
- 1Kadir Has'ta yüksek lisans başvuruları...
- 2Eskişehir ve Bilecik'te okullar yarın...
- 3Kar nedeniyle okulları tatil edilen iller
- 4Bilecik'te okullar tatil
- 5Danıştay, valiliklere imam hatip açma...
- 6Danıştay karar verdi: Valilikler imam...
- 7Eğitim Reformu Girişimi'nden açıklama
- 813’üncü Kadir Has Ödülleri için başvurular...
- 9Türkiye'de ilk olacak Medikal Aletler...
- 10PİSA sonuçlarını eleştiren ERG'ye...
- 1Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 2Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 3İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 4Sahibinden Satılık Arsa
- 5Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 6Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
- 7Gayrimenkul Fiyatlar Uçuşa Geçti
- 8Konut satışlarında artış hızı Mayıs'ta...
- 9SAHİBİNDEN KİRALIK DAİRE
- 10Demir Romance erken teslimle Temmuz'da...
İlgili Haberler
23.8B Takipçi
SON DAKİKA
- 1Sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü...
- 2Sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü...
- 3(Görüntülü Haber) Rektör öğrencilerle...
- 4Oğlunu ziyarete uyuşturucu ile giden anne...
- 53 sanığa uyuşturucu ticaretinden 16'şar...
- 63 sanığa uyuşturucu ticaretinden 16'şar...
- 7(Görüntülü Haber) Hastanede korkutan...
- 8(Görüntülü Haber) Hastanede korkutan...
- 9(Görüntülü Haber) Hastanede korkutan...
- 10(Görüntülü Haber) Gaziantep'te...
- 11(Görüntülü Haber) Gaziantep'te...
- 12(Görüntülü Haber) Sahile terk edilen...
- 13Hastanede korkutan yangın (2)
- 14(Görüntülü Haber) Gölcük'te heyelanda...
- 15Bolu Dağı'nda kar ulaşımı yavaşlattı
- 16Ev yangını bitişikteki ahıra sıçrayınca...
- 17Adana'da yılbaşı öncesi sahte içki...
- 18Tutuklu HDP'li kadınların cezaevi...
- 19Kılıç: Türkiye, her türlü organizasyonu...
- 20Jandarma ve polis kardan adamlar
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:34
|08:20
|13:17
|15:37
|17:55
|19:29