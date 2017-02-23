Serbest bırakılan kundakçı adliye çıkışında konuştu ben oraya alkollü gitmedim sadece vatan duygularıyla içimden geldiği gibi
(Görüntülü Haber) Serbest bırakılan kundakçı adliye çıkışında konuştu
Serbest bırakılan kundakçı adliye çıkışında konuştu ben oraya alkollü gitmedim sadece vatan duygularıyla içimden geldiği gibi
23 Şubat 2017 Perşembe 17:33
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