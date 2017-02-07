(Görüntülü Haber) Serbest bırakılan Dilek Öcalan çıkışta açıklama yaptı (2)
07 Şubat 2017 Salı 19:15
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Göz küresi olmayan 8 yaşındaki Kadir'in...
- 2Şemdinli'de doğum uzmanı Dr. Kenan...
- 33 yıllık ısrarının sonunda böbreğiyle...
- 4Sepsis hastalığında tedaviye geç kalmak...
- 5(Görüntülü Haber) Sahildeki barakaya...
- 6(Görüntülü Haber)Biyonik kulak bozuldu,...
- 7Sahildeki barakaya taşınıp kanseri yendi
- 8Biyonik kulak bozuldu, Rojbin 2 yıl duyamayacak
- 9Unutkanlığa karşı meyve salatası ve...
- 10(Görüntülü Haber) Gebelik zehirlenmesi...
- 1Rektör Prof. Dr. Yüksek: İtiraf edeyim...
- 2İTÜ'DE "FETÖ" OPERASYONU:...
- 3(Görüntülü Haber) Müsteşar Tekin'den...
- 4Müsteşar Tekin'den öğrenciye müjde:...
- 5Akademisyen adaylarına katkı sağlayacak...
- 6Öğretmenlerin okulda kar temizliği
- 7(Görüntülü Haber) Uğur Okulları'ndan...
- 8Uğur Okulları'ndan MEB'e öneri...
- 9(Görüntülü Haber)Adliye önünde uzun...
- 10(Görüntülü Haber) İSÜ geleceğin yöneticilerini...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
23.8B Takipçi
SON DAKİKA
- 1(Görüntülü Haber) Prof. Dr. Batum: Yeni...
- 2Yazar Pirinçci “Halkı kin ve düşmanlığa...
- 3(Görüntülü Haber) 'Kira borcum...
- 4(Görüntülü Haber) Mutfak tüpünden...
- 5Beşiktaş, Quaresma ile 3 yıl daha uzattı
- 6Bursa'da polis memuru intihar etti...
- 7Eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı
- 8Tunceli'de iki ayrı terör operasyonunda...
- 9(Görüntülü Haber) Yaşlı kadının...
- 10İskoçya Brexit yasasına karşı oy kullanacak
- 11Louvre Müzesi saldırganının kimliği...
- 12Dilek Öcalan serbest bırakıldı (1)
- 13Donald Trump 12 şerifi Beyaz Saray'da...
- 14DİLEK ÖCALAN SERBEST BIRAKILDI (2)
- 15(Görüntülü Haber) Antalyaspor, Atiker...
- 16(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu,...
- 17(Görüntülü Haber) 4 kiloluk çupra tezgahta...
- 18(Görüntülü Haber) Türk-İş Genel Başkanı...
- 19Kılıçdaroğlu, Almanya-Türkiye Dostluk...
- 20(Görüntülü Haber) Serbest bırakılan...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:20
|08:00
|13:28
|16:15
|18:39
|20:07
Anket Tüm Anketler
Son Yorumlar
Arşiv