(Görüntülü Haber) Şemdinli şehidi Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil Adana'da son yolculuğuna uğurlandı (2)
26 Aralık 2017 Salı 14:22
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