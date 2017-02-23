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(Görüntülü Haber) Şemdinli'de görev yapan kadın hakım FETÖ'den tutuklandı

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, ()-HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde FETÖ üyesi bir kadın hakim ile ByLock kullandığı tespit edilen bir kişi tutuklandı. Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce...

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, ()-HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde FETÖ üyesi bir kadın hakim ile ByLock kullandığı tespit edilen bir kişi tutuklandı. Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce FETÖ/PDY bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında HSYK 2. Dairesinin 20.02.2017 tarihinde 227 Hakim ve Savcı hakkında ihraç kararı vermesine istinaden İlimiz Şemdinli İlçesinde hakim olarak görev yapan N.Ş.D. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 20.02.2017 günü saat: 21.16 sıralarında İlimiz Şemdinli İlçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. N.Ş.D 21.02.2017 günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. Öte yandan FETÖ/PDY bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda ByLock kullandığı tespit edilen İ.T. isimli kişi de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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