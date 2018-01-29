mersin escort bayan bodrum escort bayan
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türk Ordusu'nun zaferi... Afrin'de kulelere Türk başrağı dikildi
Flaş haber... Afrin'e Türk Bayrağı'nı...
Son dakika... Sınır karakoluna ateş açan PKK/YPG'li 2 terörist öldürüldü
Sınır karakoluna ateş açan 2...
Zeytin Dalı Harekatı; 484 teröristin etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı; 484 teröristin...
Son dakika... Terör mevzileri havadan ve karadan vuruluyor...
Terör mevzileri havadan ve karadan...

(Görüntülü Haber) Şemdinli'de fırtına okulun çatısını uçurdu, seralara zarar verdi

Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ(Hakkari), () - HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesinde, 2 gündür etkili olan fırtına nedeniyle seralar hasar görürken, bir okulun da çatısı uçtu. Şemdinli'nin Irak sınırında bulunan Derecik beldesinde,...

Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ(Hakkari), () - HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesinde, 2 gündür etkili olan fırtına nedeniyle seralar hasar görürken, bir okulun da çatısı uçtu. Şemdinli'nin Irak sınırında bulunan Derecik beldesinde, dün gece fırtına etkili oldu. Şiddetli fırtına nedeniyle Şehit Gaffar Okkan İlk ve Ortaokulu'nun çatısı uçarken, bölgedeki seralar da hasar gördü. Orta Mahalle'de yaşayan ve geçimini serada yetiştirip, sattığı sebzelerden sağlayan Hamit Üstündağ, büyük zarar uğradıklarını belirterek, "Seralarımız, yerle bir oldu. Yaklaşık 30 bin TL zararımız var. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

Diyarbakır escort Diyarbakır escort bayan