(Görüntülü Haber) Şemdinli'de doğum uzmanı Dr. Kenan Kırteke umut oldu

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ(Hakkari), () - HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'ne geçen yıl atanan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kenan Kırteke, infertilite (kısırlık) problemi yaşayan çiftlerin umudu oldu. 9 ayda 36 kadına hamilelik müjdesi veren Dr. Kırteke, sadece Şemdinli'den değil çevre ilçeler ile İran ve Irak'tan gelen hastaların da tedavilerini yapıyor. İlk görev yeri olarak 9 ay önce Irak ve İran sınırındaki Şemdinli'ye atanan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kenan Kırteke, ilçede kısırlık sorunu yaşayan kadınlara umut oldu. 2 ile 13 yıl arası evli olup bebek sahibi olamayan birçok çifte uyguladığı tedavi sonrası kadınların gebe kaldıklarını belirten Dr. Kırteke, ilçeyi çok sevdiğini ve ilçe halkıyla kaynaştağını anlattı. İRAN VE IRAK'TAN DA HASTA GELİYOR Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kırteke, hafta sonları bile hastalarına hizmet veriyor. Dr. Kırteke, Sadece Şemdinli'den değil Yüksekova, Çukurca ilçeleri ile Van gibi büyük şehirlerin yanı sıra İran ve Irak'tan da bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin kendisine geldiğini söyledi. Irak ve İran'dan ilçede akrabalarının ziyaretine gelen birçok çiftin tedavi olduğunu anlatan Op. Dr. Kırteke şöyle konuştu: "Irak ve İran'dan özellikle bizim tedavilerde başarılı olduğumuzu duyan hastalarımızın yakınları tedavi olmak için hastanemize başvurdu. Yaklaşık olarak şu anda yurt dışından gelen hasta sayımız 18 ile 20 çift. Hastalarımızın tedavilerini yapıyoruz. Onlara burada gerekli imkanları sunduk. Özellikle biz bu tedavileri yaparken, bizi asıl olarak bu tedavilerde başarıya ulaştıran özveriyle hafta sonları da çalışmamızdır. Yumurta büyütme tedavilerinde zamanlama çok önemli olduğu için Cumartesi ve Pazar günleri de hastalarımızın takibini yapıyoruz. İlk tedavilerimize başladığımız günden itibaren yaklaşık 9 aylık sürede 2 ile 13 yıl arasında evli olup bebek sahibi olamayan İnfertilite problemi çeken 36 hastamıza gebelikleri ile ilgili müjdelerini verdik. Bu kulaktan kulağa fısıltı şeklinde yayılınca hasta sayımız gitgide arttı. Şu anda 100'e yakın İnfertilite hastamız var." TALEP ARTINCA YENİ DOKTOR İHTİYACI OLDU Hasta başvurusu artınca, hastanede ikinci bir Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktoru ihtiyacının olduğunu da belirten Dr. Kırteke, "İkinci doğum doktoru için başvuruda bulunduk. Yeni hastanemize geçeceğiz. Yeni hastanemizde özellikle bu İnfertilite de tedavi uygulayacağımız hastalarımız için uygun ortam koşulu sağlanması için başhekimliğimize gerekli isteklerimizi yaptık. Yeni hastanemize geçtiğimiz zaman çok daha iyi bir şekilde, daha iyi olanaklarda daha çok tedavi yapacağımıza ve daha da başarılı olacağımıza inanıyorum."