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(Görüntülü Haber) Selvi Kılıçdaroğlu engelli çocuklarla podyuma çıktı

Özgür ALTUNCU -Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, () CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu Maltepe Belediyesi Bahadır Erdoğdu Rehabilitasyon Merkezi'nde engelli çocuklarla birlikte podyuma çıktı. Engelli...

Özgür ALTUNCU -Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, () CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu Maltepe Belediyesi Bahadır Erdoğdu Rehabilitasyon Merkezi'nde engelli çocuklarla birlikte podyuma çıktı. Engelli öğrencilerin defilesine eşlik eden Selvi Kılıçdaroğlu bir çocuğun elinden tutarak yürümesine yardımcı oldu. HİZMETTE AYRIMCILIK OLMAZ Bir hayırseverin bağışladığı araziye sosyal demokrat belediyecilik anlayışları gereği bir rehabilitasyon merkezi kurduklarını anlatan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, " Kim hangi inanca sahip olursa olsun, hangi bölgeden gelirse gelsin, Maltepe'de yaşayan herkes, bizim başımızın tacıdır. Hizmette asla ayrımcılık olmaz"dedi. BU SLOGANA DÖNÜŞMELİ Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'ın davetiyle kürsüye çıkan ve kısa bir konuşma yapan Selvi Kılıçdaroğlu, organizasyona katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek," Engelliler kendilerine acınmasını istemiyorlar. 'Bize acımayın' diyorlar. Aslında bu bir slogana dönüşmeli. Onlar kendilerinin birey olarak kabul edilmesini istiyorlar" şeklinde konuştu. ÖĞRENCİLER SAHNE ALDI Engelliler haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören engelli öğrenciler Perküsyon gösterisinin yanısıra şarkı da söyledi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, öğrenciler ve ailelerine ikramlarda bulundu.

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