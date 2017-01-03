(Görüntülü Haber) Selin sahile taşıdığı odunlar, dar gelirli vatandaşı ısıtıyor

İbrahim MAŞE/ MERSİN, () MERSİN'de, geçen hafta yaşanan sel felaketinde suların sahile kadar taşıdığı odunlar, dar gelirli vatandaşa umut oldu. Kentte baskınlara neden olan sel, beraberinde ağaç ve odunları da sahile taşıdı. Merkez Yenişehir İlçesi'ndeki sahil şeridinde biriken ağaç dallarını gören dar gelirli vatandaşlar, torbası 30 liraya satılan odunlara eş değer büyüklükteki çuvalları doldurmak için saatlerce uğraştı. Denize düşme ve yaralanma pahasına kayalıklarda gezerek odun arayanlara çocukları da eşlik etti. Sahil boyunca uzun süre gezen vatandaşlar, yanlarında getirdikleri çuvallara odun doldurdu. Büyük ağaç parçalarını da kayalıkların üzerinde balta ile kesen vatandaşlar, "Sahile gezmek için geldik, odun olduğunu görünce çuval alıp toplamaya koyulduk. Sobada yakmak için topluyoruz" dedi.