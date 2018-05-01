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(Görüntülü Haber) Selde mahsur kaldı, halatla kurtarıldı

SURUÇ (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA ve ilçelerinde 3 gündür etkili olan şiddetli yağış bazı bölgelerde sele dönüşerek ekili alanlara zarar verdi. Suruç'ta sel sularının ortasında kalan bir kişi ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı.  Şanlıurfa...

SURUÇ (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA ve ilçelerinde 3 gündür etkili olan şiddetli yağış bazı bölgelerde sele dönüşerek ekili alanlara zarar verdi. Suruç'ta sel sularının ortasında kalan bir kişi ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı. 

Şanlıurfa kent merkezi ile Hilvan, Suruç ilçelerinde aniden bastıran sağanak kısa sürede sele dönüştü. Hilvan'ın Aşağı Ekece Mahallesi'nde etkili olan yağışla akan su nehri andırdı. Sel suları nedeniyle ekili alanlar zarar gördü.

Suruç ilçesinde etkili olan ve aniden bastıran şiddetli yağış, beraberinde olumsuzlukları da getirdi. Kesmecik Mahallesi'nde ekili tarlalar sular altında kaldı, bazı evleri ise su bastı. Şiddetli yağışı cep telefonuyla kaydetmeye çalışan Mustafa Yıldız ile Şahin Demir, fıstık bahçesinde sel sularının ortasında mahsur kaldı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde selin ortasında kalan Mustafa Yıldız, diğer arkadaşının haber vermesiyle olay yerine gelen mahalle sakinleri tarafından beline halat bağlanıp tahta merdiven sel suları üzerinde köprü yapılarak, bulunduğu yerden güçlükle kurtarıldı.
 

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