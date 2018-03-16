(Görüntülü Haber) Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder hakim karşısına çıktı

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Zeytinburnu'nda 2013 yılındaki Nevruz etkinlikleri kapsamında düzenlenen mitingde yaptıkları konuşmada "Terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla haklarında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıktı.Demirtaş reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme reddi hakim talebinin reddine karar verdi. DEMİRTAŞ DURUŞMAYA KATILDI İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Alibey Duruşma Salonu'nda yapılan duruşmaya başka suçtan tutuklu bu suçtan tutuksuz sanık Selahattin Demirtaş ile tutuksuz sanık Sırrı Süreyya Önder ile avukatları hazır bulundu. HDP ve CHP milletvekillerinin yanı sıra Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ve çok sayıda izleyici de duruşmaya katıldı. "DOSYALARIN BİRLEŞTİRİLMESİNİ TALEP EDİYORUM" Sesli ve görüntülü kaydın yapıldığı duruşma saat 11.30'da başladı. Kimlik tespitinin ardından söz alan Selahattin Demirtaş, usule ilişkin taleplerini dile getireceğini belirterek, konuları aynı olan fezlekelerin yargılamanın yapıldığı Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirildiğini, ancak söz konusu bu davanın ayrı yürütüldüğünü kaydetti. Demirtaş, "Bu adil yargılamaya ve usul ekonomisine de aykırıdır. 2011-2012-2013-2014 yıllarına ait dosyalar birleştirildi. 12 yıllık siyasetçiyim aynı zamanda milletvekiliyim. Dosyaların birleştirilmesini talep ediyorum" dedi. "ANAYASA İHLALİ YAPILMIŞTIR" Anayasa'nın 83. maddesinde düzenlenen "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz" şeklindeki maddesini hatırlatan Demirtaş , "Meclis kararı olmadan beni yargılıyorsunuz. Elbette sizde çıkan kanunu uyguluyorsunuz ancak benim elimde de Anayasa var. Anayasanın 83. maddesi orada duruyor. Anayasa aykırı olarak yapılan işlem geçersizdir. Dokunulmazlık meclis kararıyla kaldırılır. Benim derdim yargıdan kaçmak değil. Yargılanmaktan asla çekinmiyoruz. Milletin iradesi gasp edildi. Dava dosyasında işlem tamamlanmadan yargılama yapılıyor. Anayasa ihlali yapılmıştır" diye konuştu. "MAHKEMELER CİDDİYE ALMIYOR" Demirtaş, Anayasa'ya göre dokunulmazlık sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları ayrıntılı olarak anlattı. "Ortada meclis kararı yok. Herkes bunun farkında ama mahkemeler ciddiye almıyor. Meclis kararı alınsın" diyen Demirtaş, kendisinin ve HDP milletvekillerinin hedefe konduğunu ve milletvekillerinin hapse konulduğunu kiminin de milletvekilliğinin düşürüldüğünü söyledi. "DAVANIN DÜŞMESİNİ TALEP ETTİ" "Mahkemeniz şunları yapabilir; 6718 sayılı kanunun Anayasa aykırılık iddialarını ciddi bularak davaya durdurma kararı vererek konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyabilir. Ya da dosyayı Meclise göndererek usule uygun dokunulmazlığın kaldırılmasını isteyebilir. Bunlar mümkündür" diyen Demirtaş yasama sorumsuzluğunun önemine dikkat çekti. Demirtaş yasama sorumsuzluğu kapsamında yaptığı konuşmaların meclisten istenmesini talep etti. Fezleke ve iddianamenin farklı olduğunu savunarak düşme talep eden Demirtaş, dava dosyasında da iki farklı iddianame olduğunu belirterek yine davanın düşmesini istedi. Mahkeme heyeti de Demirtaş'ın tüm taleplerinin reddine karar verdi. FOTOĞRAF ÇEKEN AVUKAT SALONDAN ÇIKARILDI Öte yandan duruşma devam ederken cep telefonu ile fotoğraf çektiği gerekçesiyle bir avukat mahkeme başkanının talimatıyla salondan çıkarıldı. "TARAFSIZ BİR BİLİRKİŞİNİN KONUŞMALARIMIN ÇÖZÜMÜNÜ YAPMASINI TALEP EDİYORUM" Davaya verilen kısa aranın ardından tekrar söz alan Demirtaş, "Neyle suçlandığımı bilmiyorum. Sadece iddianame verildi ekleri verilmedi. Söz konusu konuşmalarımın çözümü verilmediği için neyle suçlandığımı bilmiyorum. İki talepte bulunacağım. Hakkımdaki iddiaların somutlaştırılmasını talep ediyorum. Terör örgütü propagandasını hangi cümlem ne anlama geldiği için yapmışım. Ben mitingde çok uzun konuşma yaptım. Anayasa ve AİHM'de konuşmanın tamamı incelenmesini istiyor. Bu yönde kararları var. Ben hangi konuşmamada nasıl propaganda yapmışım mahkemeniz izah etsin. Suçlama somutlaştırılmamış. Birini suçlayacaksanız araştırma yaparsınız, ne demiş, çözümlemesini istersiniz. Savcı ciddiye almamış suç duyurusunu almış iddianameye koymuş. Biz burada sanık olarak yargılanıyoruz. İddianame savunmayı hak etmiyor. Sadece iki cümle iddianameye alınmış. Konuşmalarımın tamamını istiyorum. Tarafsız bir bilirkişi benim konuşmalarımı çözüm yapmasını talep ediyorum. Ayrıca iddianame ve eklerinin tarafıma tebliğ edilmesinden sonra savunmamı yapacağım" dedi . Söz alan Önder de söz konusu konuşmalarının çözümünün bilirkişi tarafından yapılmasını istedi. DEMİRTAŞ REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNDU Mahkeme heyeti de sanıklar Demirtaş ve Önder'in konuşmaların çözümün yapılması talebini de reddetti. Taleplerinin reddedildiğini belirten Demirtaş da mahkemenin tarafsızlığını yitirdiği gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu. DURUŞMA ERTELENDİ Mahkeme heyeti de reddi hakim talebinin reddine karar vererek, Demirtaş'ın savunmasını hazırlaması için duruşmayı 16 Nisan'a erteledi. Bir sonraki duruşma yine Silivri'de yapılacak.