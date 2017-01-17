(Görüntülü Haber) Sel felaketiyle ilgili ilginç iddia

Dilara ERDİNÇ / ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'ne bağlı Küçükkuyu Beldesi'nde geçen cumartesi akşamı, E-87 Karayolu'nun üzerine yapılan köprünün altından akan Ilıca Deresi'nin taşmasıyla meydana gelen selle ilgili ilginç bir iddia atıldı. Bazı vatandaşlar köprünün inşaatı sırasında kırılan beton bölümden çıkan demirlerin, kesilmeden aşağıya doğru bükülerek bırakılmasının derede tıkanmalara yol açarak sele neden olduğunu ileri sürüp, taşeron firmayı suçladı. Çanakkale- İzmir Karayolu'nun Küçükkuyu Beldesi içinden geçen duble yolda, geçen aylarda başlatılan genişletme çalışmaları nedeniyle, Ilıca Deresi'nin üstündeki köprünün İzmir'den Çanakkale yönüne geliş şeridindeki bölümü yıkılarak tekrar yapıldı. Yeni köprü yapılırken, yolun diğer şeridinin üzerindeki köprünün uç kısmında, betonların kırılması nedeniyle ortaya çıkan demirler kesilerek temizlenmek yerine, aşağıya doğru bükülerek bırakıldı. İddiaya göre köprünün yeni yapılan bölümü ile eski bölümünün birleştiği noktanın dereye bakan yüzeyinde aşağıya bükülerek bırakılan demirlere ise Ilıca Deresi'nden sularla birlikte akan ağaç dalları ve diğer malzemeler takılıp tıkanıklığa neden oldu. Bunun sonucunda da sel felaketinin meydana geldiği öne sürüldü. 'DEREYİ TIKAYAN İNŞAAT DEMİRLERİ' Bu iddiayı dile getiren bir vatandaş, "Bakıyoruz medyada, siyasiler suçlamalar yapıyorlar. Kazdağlarındaki karlar eridi de sel oldu diye. Kar falan değil. Buraya çınar geldi tıkandı. Kepçe alamadı, Küçükkuyu'yu su bastı. Mesele bu" dedi. Bir başka vatandaş ise, "Köprünün altındaki demirlere bakın, nasıl tutmuş gelen malzemeleri. Dereyi tıkayan inşaat demirleri" diyerek, köprüyü yapan firmayı suçladı. DEMİRLER KESİLİYOR Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekipleri, sel felaketinin başlangıç noktası olan E87 Çanakkale- İzmir karayolu üzerinde altından Ilıca Deresi'nin aktığı köprüde çalışma başlattı. Dere yatağı, DSİ'de görevli kepçe ve kamyonlarla temizlenirken, Karayolları ekipleri de, tıkanmaya neden olduğu iddia edilen demir parçalarını oksijen kaynakları ile kesmeye başladı. Küçükkuyu Belediye Başkanı CHP'li Cengiz Balkan, sel felaketinin başlamasından itibaren, yaraların sarılmasına kadar destek olan herkese teşekkür etti.