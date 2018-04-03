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(Görüntülü Haber) Şeker fabrikası için eylem hazırlığı

Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR, ()  Türk-İş Afyonkarahisar İl Temsilcisi Muharrem Uslu, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı eylem yapacaklarını açıkladı.  Türk-İş İl Temsilcisi Muharrem Uslu, sendika binasında...



Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR, ()  Türk-İş Afyonkarahisar İl Temsilcisi Muharrem Uslu, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı eylem yapacaklarını açıkladı. 


Türk-İş İl Temsilcisi Muharrem Uslu, sendika binasında düzenlediği basın toplantısında 7 Nisan'da gerçekleştirilecek eylem için açıklamalarda bulundu. Türk-İş'e bağlı sendikaların şube başkanlarının da katıldığı toplantıda konuşan Muharrem Uslu, yapılan uygulamanın yanlış ve tarımla uğraşan çiftçiye zarar vereceğini söyledi. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini vurgulayan Uslu, sonuna kadar direneceklerini ve 7 Nisan Cumartesi günü Afyonkarahisar Şeker Fabrikası önünde eylem düzenleyeceklerini aktardı. Tüm Afyonkarahisar halkını fabrika önünde düzenleyecekleri eyleme davet eden Uslu, bu meselenin sadece sendikaların, fabrikada çalışanların değil, herkesin meselesi olduğunu aktardı. Şeker-İş Sendikası Şube Başkanı Murat Karamocu da Şeker fabrikaların özelleştirilmesi Türk tarımının bitmesi demek ve ülke ekonomisinin bitmesi demektir dedi.

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