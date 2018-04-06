(Görüntülü Haber) Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ihale toplantısında CHP'liler tepki gösterdi

ANKARA'da Kırşehir ve Bor Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi için yapılan ihaleye katılan CHP'li bir grup milletvekili tepki gösterdi. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Kırşehir ve Bor Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi amacıyla ihale düzenlendi. Bor Şeker Fabrikası için 8, Kırşehir Şeker Fabrikası için ise 11 firma teklif verdi. Bu sırada ihaleyi takip etmek için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve bir grup milletvekili salona geldi. Burada ihaleyi takip eden CHP'li milletvekilleri bir süre sonra tepki göstererek salondan ayrıldı. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Bu kurul ne yazık ki ülkenin en önemli kaynaklarını peşkeş çekmeye gelmiştir. Toplumdan haberdar edilmeden baskın bir ihaleyle size ait olmayan bu kaynakları satma hakkınız yoktur. Sizler satıcılar, sizler alıcılar bu ülkeye, bu ülkenin kaynaklarına ihanet etme hakkınız yoktur. Protesto ediyoruz. Şeker fabrikalarının satışına itiraz ediyoruz. Bunu yapmak ülkeye hainliktir" dedi. Veli Ağbaba ise, "Bu maalesef şekerin idamıdır. Şeker milletindir, sizin değildir. 2019 da bilin ki bunu kamulaştıracağız" diye konuştu. CHP'li milletvekilleri daha sonra, 'Şeker vatandır, vatan satılmaz' diye slogan atıp salonu terk etti. İhaleye ise bir süre ara verildi. Bu arada CHP'li Ağbaba, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı çıkışında yaptığı açıklamasında, bu satışı savunan bir kişinin dahi olmadığını söyleyerek, "Bu yapılan şey hukuksuzdur. Bu satışın gerçekleşmesi milletle dalga geçmektir" diye konuştu.