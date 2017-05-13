(Görüntülü Haber) Şehitlikte 'Anneler Günü' hazırlığı

ADANA'daki Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlik, yarın kutlanacak Anneler Günü için ayrıca temizlenip ziyarete hazırlandı. Türk bayraklarıyla donatılan şehitlikte, Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri Anneler Günü dolayısıyla rutin bakım işlemlerini yineledi. Şehitliğin her tarafı süpürülüp temizlenirken, şehit mezarlarındaki çiçeklerin sulaması ve bakımı tamamlandı. Gün boyunca şehitlikteki bakım hizmetlerini sürdüren ekipler, şehitliğin Anneler Günü için bakımdan geçirildiğini söyledi.