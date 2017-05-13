(Görüntülü Haber) Şehitlikte 'Anneler Günü' hazırlığı
ADANA'daki Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlik, yarın kutlanacak Anneler Günü için ayrıca temizlenip ziyarete hazırlandı. Türk bayraklarıyla donatılan şehitlikte, Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri Anneler Günü dolayısıyla rutin...
13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:33
ADANA'daki Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlik, yarın kutlanacak Anneler Günü için ayrıca temizlenip ziyarete hazırlandı. Türk bayraklarıyla donatılan şehitlikte, Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri Anneler Günü dolayısıyla rutin bakım işlemlerini yineledi. Şehitliğin her tarafı süpürülüp temizlenirken, şehit mezarlarındaki çiçeklerin sulaması ve bakımı tamamlandı. Gün boyunca şehitlikteki bakım hizmetlerini sürdüren ekipler, şehitliğin Anneler Günü için bakımdan geçirildiğini söyledi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.