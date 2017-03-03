(Görüntülü Haber) Şehitlerin adı Yalova’daki okullarda yaşayacak

YALOVA’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) soruşturması kapsamında kapatıldıktan sonra imam hatip ortaokulu ile liseye dönüştürülen okullara, darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığı’na yapılan saldırıda şehit düşen polis memurları Kübra Doğanay ve Zeynep Sağır’ın isimleri verildi. Yalova’da Bağlarbaşı Mahallesi Radar Caddesi üzerinde aynı kampüs içerisindeki okulların açılış törenine Kübra Doğanay’ın annesi Hikmet Doğanay ile Zeynep Sağır’ın eşi Oktay, oğulları Doğukan ve Emir Sağır katıldı. Okulların açılış kurdelesini Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Yalova Cumhuriyet Savcısı Yıldırım Özgür, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Tosun, İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, eski Yalova Milletvekili Temel Coşkun, kaymakamlar ve şehit aileleri birlikte kesti. Şehit Zeynep Sağır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen törende konuşan Şehit Polis Memuru Zeynep Sağır’ın eşi Oktay Sağır eşiyle gurur duyduğunu söyledi. Darbe gecesinde eşiyle son görüşme anını kürsüde anlatan Sağır, "Eşim darbe kalkışmasının haberini benim yanımda aldı. Görev mahiyeti böyle durumlarda söylenmez çünkü. Acil toplanın çağrısıyla. Eşim telefonu kapatır kapatmaz ilk sözü, yumruğunu sıkarak, 'tüfeğim, hücum yeleğim tüm mühimmatım büromda dolabımda hazır' oldu. Ardından, 'depoya gidip vakit kaybetmeyeceğim' dedi. Ben o an eşimle gurur duydum. Umarım sizler de gurur duyarsınız" dedi. Törende konuşma yapan Kübra Doğanay’ın annesi Hikmet Doğanay duygu dolu anlar yaşadıktan sonra, "Allah herkese böyle hayırlı bir evlat nasip etsin" dedi. Yalova Valisi Tuğba Yılmaz da yaptığı konuşmada, "Bugün iki kıymetli kadın şehidimizin ismini taşıyan okullarımızın açılışını yaptık. Bu okullarımızı devraldığımızda ilimizin ihtiyacını tespit ettik. Biri kız imam hatip ortaokulu diğeri ise kız imam hatip lisesine ihtiyacımız vardı. Bu okulları bu şekilde açtık. Bu okulda okuyan öğrencilerimiz de onların izinden gitsinler, onları rol model alsınlar istedik" dedi.