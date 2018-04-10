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(Görüntülü Haber) Şehitler Tepesine anlamlı duvar resmi

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL,() İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü koordinesinde Şehitler Tepesine dev bir duvar resmi yapıldı. Organizasyona engelli çocuklar, resim hocaları, öğrenciler ve...

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL,() İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü koordinesinde Şehitler Tepesine dev bir duvar resmi yapıldı. Organizasyona engelli çocuklar, resim hocaları, öğrenciler ve polisler katıldı. 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle 10 Aralık 2016'da Dolmabahçe'de polise yönelik bombalı saldırıda şehit olanların anısına, Şehitler Tepesi'ne dev bir duvar resmi yapıldı. Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü'nün koordine ettiği etkinliğe Sarıyer Vaysel Vardar Görme Engelliler Okulu, Şehit Üsteğmen Ali Büyük Dicle Eğitim Uygulama okulu ve İş Eğitim merkezi, Kağıthane Mehmet Akif Ersoy ortaokulu, Esenler Şehit Muhammet Aksu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, ressam Rüstem Yılmaz ve polisler katıldı. Etkinlikte görme engelli ve Down sendromlu çocuklar duvara el boyası yaparak el izi bırakırken diğer çocuklar grafiti ve duvar resmi çalışmalarında yer aldı. Etkinlikte duvara grafiti olarak Sizin İçin Varız. Vatan Aşkı Millet Sevgisiyle yazılırken Türk bayrağı, polis arması ve polis resimleri işlendi. Çoğu engelli 38 öğrencinin katıldığı organizasyonda yer alan ressam Rüstem Yılmaz "Bügün başlayan ve bir hafta süren 10 Nisan Polis Haftası etkinliği var. Bu etkinlikte duvara böyle bir kompozisyon düşündük. Bu kompozisyonda öğrenci kardeşlerimiz, engelli arkadaşlarımız vardı. Engelli arkadaşlar duvara el bastılar. Bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında herkes gönlünce olduğu kadar bir resim yapmaya çalıştık. Dün başladık bugün son rötuşlarını yapıyoruz, eminim ki çok güzel olacak. İnsanlara güzel bir resim sunduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu. Önümüzdeki günlerde ışıklandırılması da bittikten sonra duvar resminin açılışın yapılacağı belirtildi.

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