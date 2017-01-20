Cafer ZENGİN/KAYSERİ, () - KAYSERİ’de şehit asker ve polisler için mevlit okutuldu. Kayseri Hunat Camii’nde, vatan için şehit olan asker ve polisler için Kayseri Emniyet Müdürlüğü ve İl Müftülüğü öncülüğünde cuma namazı öncesinde mevlit okutuldu. Şehitler için dua edildi. Camii çıkışında ise asker ve polisler tarafından katılanlara lokum ikram edildi.
(Görüntülü Haber) Şehitler için mevlit okutuldu
Cafer ZENGİN/KAYSERİ, () - KAYSERİ’de şehit asker ve polisler için mevlit okutuldu. Kayseri Hunat Camii’nde, vatan için şehit olan asker ve polisler için Kayseri Emniyet Müdürlüğü ve İl Müftülüğü öncülüğünde cuma namazı...
20 Ocak 2017 Cuma 17:14
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