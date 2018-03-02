(Görüntülü Haber) Şehitler için dua okuyup, mesaiye başladılar

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler için dua okuyarak, mesaiye başladı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, il milli eğitim müdür yardımcıları ve personeli katıldı. Programda Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda öğrenci ve öğretmenlerin indirdiği hatimlerin duası okundu. Afrin'de görev yapan askerler için de dua eden personel ardından mesaisine başladı. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Elmalı, "Allah, bu millete acılar göstermesin. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin arkasından dua etmek için bir araya geldik. Dün de bir okulumuzda bununla ilgili bir kermes düzenlendi. Bu vesileyle öğretmenlerimizi ordumuza yardıma davet ediyorum" dedi.



