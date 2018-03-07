Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

(Görüntülü Haber) Şehit yakınları ve gaziler Mehmetçiğe destek için sınıra gitti

Osmaniye Şehit yakınları ve gaziler Mehmetçiğe destek için sınıra gitti-HD Haber-Kamera:Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ(Osmaniye), ()Şehit yakınları ve gaziler Mehmetçiğe destek için sınıra gitti OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde şehit yakınları...

Osmaniye Şehit yakınları ve gaziler Mehmetçiğe destek için sınıra gitti-HD Haber-Kamera:Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ(Osmaniye), ()Şehit yakınları ve gaziler Mehmetçiğe destek için sınıra gitti OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde şehit yakınları ve gaziler Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle Afrin'de savaşan Mehmetçiklere destek vermek için Hatay'ın Hassa ilçesine gitti. Kadirli Belediyesi tarafından hazırlanan otobüs ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kadirli Şubesi üyesi Şehit yakınları ve Gaziler Hatay'ın Hassa ilçesine uğurlandı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri derneği Kadirli Şube Başkanı Gazi Tayfun Çiftçi, "Mehmetçiklerimize destek olmak için 'Kurşun yok, Yürek var' sloganı ile çocukları Güneydoğu'da şehit olmuş aileler ve gazilerimizle birlikte Zeytin Dalı harekatına katılan güvenlik güçlerimize manevi destek olmak için yola çıkıyoruz. Kurşun yok yürek var. Biz Mehmetçilerimizle beraberiz. Devletimizin yanındayız" dedi. Şehit Annesi Nuriye Demirci ise " Hatay'a askerlerimize destek olmaya gidiyoruz. Allah Yar ve yardımcıları olsun. Onlar için dua ediyoruz. Allah'ım onları korusun" dedi. Kafileyi Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat birlikte uğurladı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314