(Görüntülü Haber) Şehit yakınları ve gaziler, 200 motosikletli ile Çanakkale’ye gitti

İSTANBUL'dan motosiklet kulüpleri, 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle şehit yakınları ve gazilerine Çanakkale turu düzenledi. Şehit yakını ve gazilere yaklaşık 200 motosikletli eşlik etti. Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şubesi ve Freedom Rider Motor Kulübü önderliğinde, şehit yakınları ve gazilere Çanakkale turu düzenlendi. Merkezi İstanbul’da olan 8 motosiklet kulübünün yer aldığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğine tur kafilesine ek olarak yaklaşık 200 motosikletli katılarak otobüslere önden eşlik etti. Sabah saatlerinde İstanbul’dan yola çıkan grup Tekirdağ’da mola vererek yemek yedi. Etkinliği organize eden Freedom Rider Motor Kulübü Başkanı Emre Mühürdaroğlu, kafilenin İstanbul’dan yola çıkarak 200 motosikletli ile birlikte Çanakkale’ye götürüldüğünü ifade ederek, “Bizler bu vatanı canları pahasına koruyarak bizlerin huzurlu bir şekilde, keyif alarak motosiklet kullanabilmemize imkan tanıyan, bize bu güzel ülkede yaşama şansını bahşeden, bunun için gerek canlarıyla, gerek kaybettikleri uzuvlarıyla o onuru, gururu ve bu ülkede yaşama şerefini bize veren gazilerimiz için bir şey yapmak istedik. Geçen sene başladık biz bu etkinliklere. Gazilerimizi alıp, Çanakkale gibi değerli şehitler diyarına götürerek hem oradaki şehitlerimize bir vefa borcu, bir dua etmek isterken, aynı zamanda gazilerimizi alıp oraya götürüp orayı görmemiş olanlara tanıtmak, anlatmak istedik” dedi. Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Anadolu Yakası Başkanı Oktay Kaya da kendisinin de Tunceli’de terörle mücadele sırasında gazi olduğunu belirterek, “Biz şehit aileleri ve gaziler olarak İstanbul Anadolu yakasında ikamet ediyoruz. Burada iki çocuğunu şehit vermiş babamızda var. Eşlerini çocuklarını şehit veren annelerimiz, eşler burada ve vücudunun çeşitli uzuvlarını kaybeden, tekerlekli sandalyede, baston kullanan, protez kullanan gazilerimiz buradalar. Bu ülkenin muhafazası için, ülke için herkes bir bedel ödüyor. Bu bedeli öderken de biz unutulmadığımızı gördük. Motosiklet kulüplerimize teşekkür ediyoruz. Şehitler ve gaziler vurulunca değil unutulunca ölür, bizi unutmayıp hatırlayıp her zaman böyle bağrına basan sivil toplum örgütlerine teşekkür ediyoruz. Bizler kendi içimizde yaşıyoruz acılarımızı. Arkadaşlar, entel dantel gözükse de onların içindeki vatan sevgisini, maneviyatı herkesin görüp kılığına kıyafetine bakmadan ders alması lazım” diye konuştu. Molanın ardından 200 motorcu ve onları takip eden şehit aileleri ile gazilerin bulunduğu otobüsler Çanakkale’ye doğru yola çıktı.