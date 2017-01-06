(Görüntülü Haber) Şehit yakınları tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı (2)
06 Ocak 2017 Cuma 13:06
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